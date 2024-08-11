60% تمويل للعقارات قيد الإنشاء في الإمارات

وواصل سوق العقارات على الخريطة الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بشغف على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، منجذبين إلى وعود تحقيق عوائد قوية على الاستثمار في بيئة صديقة للضرائب.

ومع ذلك، تتزايد المنافسة بين مطوري العقارات حيث شهد السوق دخول بعض المطورين الأجانب الجدد للاستفادة من الطلب المرتفع والعوائد المرتفعة. لذلك، يقدم بعضهم خطط سداد مرنة وهدايا لجذب ولفت انتباه المشترين المحليين والأجانب.

"ومن الجدير بالذكر ارتفاع عدد المطورين الذين يقدمون حوافز المبيعات، مثل الدفعات الأولية المنخفضة، وخطط الدفع المرنة و/أو الممتدة، والهدايا الترويجية"، بحسب محللي أستيكو.

ويشهد قطاع العقارات على الخريطة ازدهارًا كبيرًا، حيث يشكل 60% من إجمالي المعاملات في يوليو 2024، ارتفاعًا من 49% في يوليو 2023. ويؤكد هذا الارتفاع على الشعبية المتزايدة والإمكانات الهائلة للاستثمارات على الخريطة في دبي.