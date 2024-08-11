60% تمويل للعقارات قيد الإنشاء في الإمارات
تقدم بعض البنوك في دولة الإمارات تمويلاً إضافياً بنسبة 10% للعقارات على الخريطة حيث وصلت مرحلة البناء في المشروع إلى 50% على الأقل.
ويشير مطلعون على الصناعة إلى أن المقرضين يعرضون هذه التسهيلات على مشتري العقارات في المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم بها مطورون مشهورون وراسخون في دبي، حيث لا تنظر البنوك بالضرورة إلى العقارات باعتبارها فرصة، ولكنها تنظر إليها في بعض الأحيان باعتبارها التزاماً.
"بدأ بعض المقرضين في تقديم خيارات تمويل محسّنة للعقارات قيد الإنشاء، مما يسمح للمشترين بتأمين ما يصل إلى 10% من التمويل الإضافي أثناء مرحلة البناء، مما يكمل مبلغ الرهن العقاري القياسي المستحق عند الانتهاء. يتوفر هذا التمويل الإضافي عادةً للمشاريع التي يبلغ فيها تقدم البناء 50% على الأقل، مما يضمن درجة من التخفيف من المخاطر للمقرض،" وفقًا لشركة الاستشارات العقارية "أستيكو".
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثاني من عام 2024: "إن هذه الخطوة لا تحفز سوق العقارات على الخريطة فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين".
وتقليديا، تقدم البنوك تمويلا بنسبة 50 في المائة في حين يتعين على المشترين المساهمة بالنصف المتبقي.
وقالت الشركة في تقريرها إن "الأساسيات الأساسية للسوق تظل قوية، بدعم من مستويات عالية من الأسهم في سوق العقارات، والنمو الاقتصادي المستمر، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني".
ويقول مطلعون على الصناعة إن المقرضين يقدمون التمويل في مشاريع المطورين من "المستوى الأول" وفي المشاريع المعتمدة فقط للمطورين الكبار الذين لديهم سجل طويل في تنفيذ المشاريع.
وكما ذكرت صحيفة الخليج تايمز في وقت سابق، فإن معظم المشاريع تتمتع بوفرة من السيولة النقدية، حيث قدمت خطط سداد تسمح لها بتحصيل ما يصل إلى نصف المدفوعات خلال 14 شهرًا من إطلاق المشروع. وهذا يضمن للمطورين وجود الكثير من الأموال تحت تصرفهم وسيتم إكمال المشروع في الموعد المحدد، إن لم يكن مبكرًا. يتم تقديم هذه المدفوعات بشكل أساسي لبعض المطورين من الدرجة الأولى في الإمارة.
الهدايا الترويجية
وواصل سوق العقارات على الخريطة الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بشغف على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، منجذبين إلى وعود تحقيق عوائد قوية على الاستثمار في بيئة صديقة للضرائب.
ومع ذلك، تتزايد المنافسة بين مطوري العقارات حيث شهد السوق دخول بعض المطورين الأجانب الجدد للاستفادة من الطلب المرتفع والعوائد المرتفعة. لذلك، يقدم بعضهم خطط سداد مرنة وهدايا لجذب ولفت انتباه المشترين المحليين والأجانب.
"ومن الجدير بالذكر ارتفاع عدد المطورين الذين يقدمون حوافز المبيعات، مثل الدفعات الأولية المنخفضة، وخطط الدفع المرنة و/أو الممتدة، والهدايا الترويجية"، بحسب محللي أستيكو.
ويشهد قطاع العقارات على الخريطة ازدهارًا كبيرًا، حيث يشكل 60% من إجمالي المعاملات في يوليو 2024، ارتفاعًا من 49% في يوليو 2023. ويؤكد هذا الارتفاع على الشعبية المتزايدة والإمكانات الهائلة للاستثمارات على الخريطة في دبي.
وشهد الربع الثاني مبيعات قوية، مدفوعة بإطلاق مشاريع جارية تغذي نشاط المعاملات على الخارطة. وسجل الربع الأخير نمواً بنسبة 2% في متوسط أسعار المبيعات، ومع ذلك، شهدت العديد من المناطق مثل قرية جميرا وخليج الأعمال نمواً في أسعار المبيعات أعلى من المتوسط.
وأضافت أستيكو: "بالإضافة إلى الزيادة العامة في الطلب، يمكن أن يُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع كبير في عمليات إطلاق المشاريع على الخارطة والمشاريع المكتملة حديثًا. وغالبًا ما تتميز هذه المشاريع الجديدة بجودة متفوقة مقارنة بالمشاريع السابقة في هذه المناطق ويتم تسعيرها وفقًا لذلك".
وبحسب بيوت، فإن سوق العقارات قيد الإنشاء يشهد ازدهارًا غير مسبوق، مع ظهور علامات واعدة للنمو. ومع إطلاق ما يقرب من 48 ألف وحدة جديدة خلال النصف الأول من عام 2024، يظل الطلب مرتفعًا مع استمرار تدفق السكان الجدد.
قال "فاروق سيد" الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينجفيلد" العقارية إن الارتفاع الكبير في مبيعات العقارات على الخريطة في النصف الأول من عام 2024 يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدبي كمركز استثماري عالمي.
وأضاف: "نتوقع في المستقبل نمواً مستداماً في مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة في النصف الثاني من عام 2024، مدفوعًا بإطلاق مشاريع جديدة واستمرار الزخم في السوق. ويشير مسار السوق الإيجابي وثقة المستثمرين إلى بيئة عقارية مزدهرة، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها للمستثمرين المحليين والدوليين".