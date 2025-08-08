6 مجتمعات في دبي تحقق أعلى عوائد إيجارية تصل لـ7.39%

يواصل سوق العقارات السكنية في دبي ازدهاره، مع ظهور ستة مجتمعات كنقاط جذب رئيسية للمستثمرين والمشترين لأول مرة، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 7.39 في المائة.

وتسجل المجتمعات الستة البارزة - قرية جميرا سيركل، وجزيرة داماك، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ومدينة ميدان، ودبي الجنوب - أحجام مبيعات قوية وتقديراً لرأس المال، مما يؤكد التحول نحو المواقع القائمة على القيمة، بدعم من التطوير المخطط له الرئيسي وتحسين الاتصال، وفقاً لأحدث تحليل أجرته شركة تشيسترتنز مينا.

وتسلط الدراسة الضوء على سوق يتميز بالتخطيط الحضري الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية وثقة المستثمرين المتنامية - وهي الاتجاهات التي تشكل مستقبل العقارات في جميع أنحاء الإمارة.

تواصل قرية جميرا سيركل جذب المستأجرين الشباب والمشترين الجدد بفضل أسعارها المعقولة نسبيًا وعوائدها القوية. يبلغ متوسط أسعار العقارات في قرية جميرا سيركل 1,238 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، مع عوائد إيجارية تصل إلى 7.39%، وهي من بين أعلى المعدلات في المدينة. أما دبي الجنوب، فهي منطقة استراتيجية بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي، ويبلغ متوسط سعر القدم المربع 1,035 درهمًا إماراتيًا، وتقدم عوائد بنسبة 6.77%، مما يجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل.

تتميز جزيرة داماك، بمتوسط سعر 823 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بكونها الأكثر ملاءمةً من بين المشاريع الستة، وتحقق عائدًا إيجاريًا قويًا بنسبة 7.38%، مدعومًا بأسعار البيع على الخارطة ومزايا الاستثمار المبكر. في الوقت نفسه، تواصل مدينة ميدان استقطاب اهتمام المستثمرين بفضل مزيجها من الوحدات السكنية الفسيحة والبنية التحتية المتطورة، وعوائد إيجارية بنسبة 7.14% بمتوسط سعر 1,915 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع.

تحافظ المناطق ذات الموقع المركزي، مثل مرسى دبي ووسط مدينة دبي، على جاذبيتها، على الرغم من ارتفاع أسعارها. يبلغ متوسط سعر القدم المربع للعقارات في مرسى دبي 1,757 درهمًا إماراتيًا، بعائد 6.24%، بينما تستحوذ وسط مدينة دبي على أعلى متوسط سعر للقدم المربع، 2,504 درهمًا إماراتيًا، مع عائد ثابت بنسبة 6%، مدعومًا بارتفاع الطلب ومكانتها المتميزة.

وفقًا لشركة تشيسترتنز مينا، يعكس الزخم المستمر في هذه المجمعات تطور المشهد العقاري في دبي، حيث تكتسب المناطق الحضرية الرئيسية المخططة أهمية متزايدة في ظل محدودية الأراضي في المناطق الحضرية الرئيسية. ويدعم هذا التوجه خطة دبي الحضرية الشاملة 2040 الحكومية والأجندة الاقتصادية D33، اللتان تعززان بيئات معيشية متكاملة وعالية الجودة، وتهدفان إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة خلال العقد المقبل.

صرحت مانيا ميريخي، الرئيسة التنفيذية للعمليات والمديرة العامة لشركة تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن دبي رسخت مكانتها كمركز استثماري عالمي. وأضافت: "من المتوقع أن تُسهم مبادرات مثل أجندة D33 في دفع عجلة التوسع الاقتصادي والحضري على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تكتسب إمارات أخرى، مثل أبوظبي، أهمية متزايدة، مقدمةً فرصًا جديدة مدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة".

أكد محمد موسى، المدير التنفيذي في تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا الرأي قائلاً: "لا يزال الدعم الحكومي فاعلاً في بناء سوق عقاري نابض بالحياة وسهل المنال. فمن خلال تبسيط اللوائح وتعزيز حماية المستثمرين، تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة موجة جديدة من المشترين الدوليين والعائلات. ونتوقع استمرار الطلب على المجمعات السكنية المتكاملة الخدمات التي تركز على نمط الحياة، والتي توفر الراحة والقيمة والنمو على المدى الطويل."

يدعم هذا التحول مجموعة من السياسات التي تُراعي احتياجات المشترين، بما في ذلك خفض عتبات الدفعة الأولى، وتحسين فرص الحصول على الرهن العقاري، وخيارات الحصول على تأشيرات طويلة الأجل مرتبطة بملكية العقارات. تجذب هذه المبادرات شريحة متنامية من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الدوليين، وخاصةً العائلات والعاملين عن بُعد الذين يتطلعون إلى الاستقرار في مجتمعات سكنية تُركز على نمط حياة مُتميز، مع إمكانية الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والمتاجر والترفيه.

تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيادةً سنويةً بنسبة 25.8% في معاملات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً 180 مليار درهم. ولا يزال قطاع العقارات السكنية يُهيمن على السوق، مُستحوذًا على أكثر من 60% من إجمالي المبيعات، حيث يُطلق المطورون مشاريعَ جذابةً تماشيًا مع الطلب المتزايد. وتُسهم المشاريع الجديدة التي تُطلقها شركاتٌ رائدةٌ مثل إعمار، وشوبا العقارية، وبنغاتي، في توسيع نطاق العرض في المناطق الرئيسية والناشئة على حدٍ سواء.

يُعدّ ارتفاع مبيعات العقارات على المخطط مؤشرًا آخر على تفاؤل المستثمرين. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة سي بي آر إي عن سوق العقارات السكنية في دبي، فقد شكلت مبيعات العقارات على المخطط 58% من إجمالي المعاملات السكنية في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة في حجمها بأكثر من 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى هذا بشكل خاص في مجمعات سكنية مثل دبي الجنوب وجزيرة داماك، حيث لا تزال الأسعار تنافسية، ويجذب وعد القيمة طويلة الأجل استثمارات جديدة.

واصلت الإيجارات مسارها التصاعدي، حيث ارتفع متوسط إيجارات الشقق في دبي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أستيكو. وارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 19.6%، مما يؤكد أهمية امتلاك أصول مدرة للدخل في المجمعات السكنية المخططة. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في حين تشهد المناطق الرئيسية، مثل وسط المدينة ونخلة جميرا، استقرارًا، فإن المناطق المتوسطة والناشئة تدفع نمو الإيجارات، حيث يسعى المستأجرون إلى مساحات أكبر وبأسعار معقولة.