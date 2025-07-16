5.9 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري"في النصف الأول

في الربع الثاني وحده، حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحًا قبل الضريبة بلغت 3.03 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.57 مليار درهم. وارتفع الدخل التشغيلي للربع الثاني بنسبة 22% ليصل إلى 5.73 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع في إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 26.4% في الربع الثاني، مما يعكس تحسنًا قدره 620 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.