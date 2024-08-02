5.8 مليون درهم غرامة بنك إماراتي انتهك سياسات مكافحة غسيل الأموال

وقالت الهيئة التنظيمية أن العقوبات المالية فُرضت بعد أن كشف التفتيش عن وجود قصور في سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات المالية فُرضت بموجب المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يكشف المصرف المركزي عن اسم المصرف.

وجدير بالذكر أن المصرف المركزي، يعمل من خلال صلاحياته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع البنوك وملاكها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية المعتمدة من قبل المصرف المركزي لحماية شفافية ونزاهة القطاع المصرفي والنظام المالي في الإمارات.

وفي الأسبوع الماضي، سحب البنك المركزي ترخيص شركة "جالاكسي" للتأمين بسبب ضعف إطار الامتثال لديها. وجاءت العقوبة الإدارية نتيجة لنتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والتي كشفت عن ضعف في إطار الامتثال لدى "جالاكسي" وفشلها في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.