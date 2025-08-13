57% من المسافرين بالإمارات يعتمدون الذكاء الاصطناعي لتخطيط وحجز رحلاتهم

كشفت شركة أدين، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن نتائج تقريرها السنوي الخاص بقطاع الضيافة لعام 2025، والذي أظهر تحولاً كبيراً في سلوك المسافرين في الإمارات. وبحسب التقرير، الذي شمل استطلاعاً لأكثر من 40,000 مستهلك في 27 دولة، فإن 68% من المسافرين في الإمارات يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي لحجز رحلاتهم، بزيادة لافتة بلغت 57% عن العام الماضي.

وأبرز التقرير أن المسافرين يتوقعون من الفنادق وشركات الضيافة توفير منصات حجز متكاملة تجمع بين البحث عن المنتجات وخيارات الدفع السلسة، وهو ما يفرض تحدياً على القطاع الذي لا يزال يعاني من بنية تحتية مجزأة.

الذكاء الاصطناعي يستهوي الجيلين إكس وزد

تتصدر الأجيال الشابة استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات، حيث يبلغ معدل استخدامه 77% لدى الجيل زد و74% لدى جيل الألفية. كما يشهد الجيل إكس ارتفاعاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، حيث يستخدمه حالياً 44% منهم، بنمو سنوي قدره 60%. وساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً 18% من جيل الخمسينيات والستينيات في تسهيل تخطيط رحلاتهم.

يعود هذا الإقبال إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم اقتراحات دقيقة، بعيداً عن المحتوى المشتت في وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أشار 85% من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إيجاد أفكار سفر مناسبة بشكل أسرع وأكثر تركيزاً.

وفي تعليقه على التقرير، قال فيل كروفورد، الرئيس العالمي لقسم الضيافة في أدين: "يتزايد اعتماد المسافرين على الذكاء الاصطناعي للبحث عن وجهات ملائمة وخطط مخصصة، لا سيما خلال موسم العطلات. لذا، يتطلع مقدمو خدمات الضيافة إلى الاستثمار في هذه التقنية لتلبية هذا الطلب المتزايد."

الاحتيال تحدٍ رئيسي يواجه قطاع الضيافة

رغم التطورات التكنولوجية، تظل عمليات الدفع الآمنة تحدياً أساسياً. فوفقاً للتقرير، تعرض 17% من المسافرين في الإمارات لعمليات احتيال أثناء حجز رحلاتهم أو إقامتهم خلال العام الماضي. وتواجه الفنادق تحدياً مماثلاً، حيث أفادت 42% من شركات الضيافة بزيادة محاولات الاحتيال في المدفوعات.

لمواجهة هذا الخطر، يمكن استخدام أدوات متطورة للكشف عن الاحتيال، مثل منصة "Protect" من أدين، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمنع عمليات الاحتيال وتقليل الإنذارات الكاذبة بنسبة 86%، مما يضمن إتمام المعاملات الحقيقية بسلاسة وأمان.