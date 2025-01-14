5.6 مليون جنيه إسترليني جمعتها "إنتيليكس فيجن" لتعزيز الذكاء الاصطناعي
أغلقت شركة "إنتيليكس فيجن"، المتخصصة في تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمراقبة في الوقت الفعلي، جولة تمويلية من الفئة "إيه" بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني (7.0 مليون دولار)، بدعم من "أكوريو فينتشرز" و"أدارا فينتشرز" و"إنفريدي"، من بين آخرين.
وقال "كالوم ويلسون"، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنتيليكس فيجن": "يسمح لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي بتعزيز نمونا التجاري مع الاستمرار في الاستثمار بكثافة في المنتج وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتميزة التي تدعمه".
وأضاف "مايكل فورستمان"، الرئيس التنفيذي المشارك: "بعد نمو إيراداتنا بمقدار 11 ضعف على مدار السنوات الثلاث الماضية، سنهدف في هذه المرحلة الجديدة من تطورنا ليس فقط إلى تعزيز وتوسيع موقعنا في أسواقنا الحالية، ولكن أيضاً إلى البدء في معالجة بعض أكبر الأسواق على مستوى العالم".
أما "هوجو فرنانديز-ماردومينجو"، الشريك في شركة "أكوريو فينتشرز"، فقد قال: "نظراً لتزايد الشعور بعدم الأمان في المدن ومشاريع البنية التحتية الحيوية، فإننا نرى أن تقنية "إنتيليكس فيجن" تمثل فرصة لتغيير الوضع الراهن من تحليل البيانات الجنائية بعد الحدث إلى مراقبة التهديدات في الوقت الفعلي. ويسعدنا أن نكون جزءاً من مرحلة النمو الجديدة هذه في صناعة تحليلات الفيديو، وأن نتعاون مع الفريق المتميز والديناميكي وراء "إنتيليكس فيجن"".
وأضاف "نيكو جوليت"، الشريك المؤسس في شركة "أدارا فينتشرز": "نظراً لأن عمليات نشر كاميرات المراقبة على نطاق واسع تولد كميات متزايدة من البيانات، فإن تحليلات الفيديو الأكثر ذكاءً تشكل مفتاحاً للكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات. وبفضل الحل القابل للتطوير الذي أثبت كفاءته في أكثر البيئات تحدياً وديناميكية، برزت "إنتيليكس فيجن" كشركة رائدة في تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونحن فخورون بمواصلة دعم نموها".
وصرّح "إجناسيو فونتس"، الرئيس غير التنفيذي لشركة "إنفريدي": "يسعدنا أن نرى أن الأداء الممتاز لشركة "إنتيليكس" في السنوات الأخيرة قد تم مكافأته بإغلاق هذا الإنجاز المهم في جمع الأموال. ونحن على ثقة من أن الجمع بين فريق رائع وتكنولوجيا فريدة وإمكانات السوق لتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحول "إنتيليكس" إلى نجم ساطع بين الشركات الناشئة في أوروبا".