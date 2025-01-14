5.6 مليون جنيه إسترليني جمعتها "إنتيليكس فيجن" لتعزيز الذكاء الاصطناعي

أما "هوجو فرنانديز-ماردومينجو"، الشريك في شركة "أكوريو فينتشرز"، فقد قال: "نظراً لتزايد الشعور بعدم الأمان في المدن ومشاريع البنية التحتية الحيوية، فإننا نرى أن تقنية "إنتيليكس فيجن" تمثل فرصة لتغيير الوضع الراهن من تحليل البيانات الجنائية بعد الحدث إلى مراقبة التهديدات في الوقت الفعلي. ويسعدنا أن نكون جزءاً من مرحلة النمو الجديدة هذه في صناعة تحليلات الفيديو، وأن نتعاون مع الفريق المتميز والديناميكي وراء "إنتيليكس فيجن"".