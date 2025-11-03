559.4 مليار درهم مبيعات العقارات بدبي خلال 2025

شهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً تاريخياً، حيث وصلت مبيعات العقارات لعام 2025 إلى 559.4 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 522.1 مليار درهم المسجل خلال عام 2024 بالكامل.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة fäm Properties، شهد شهر أكتوبر وحده 19,875 صفقة بقيمة 59.4 مليار درهم، مما رفع إجمالي عدد الصفقات خلال العام إلى 178,244 صفقة. ومع تبقي شهرين على نهاية العام، من المتوقع أن يصبح عام 2025 العام الأكثر نشاطاً على الإطلاق في سوق العقارات بدبي.
واصلت الشقق السكنية هيمنتها على السوق، حيث سجلت 16,238 صفقة بقيمة 31 مليار درهم في أكتوبر، بزيادة بلغت 3.4 في المائة على أساس سنوي من حيث الحجم. بينما تراجعت مبيعات الفلل بنسبة 36.8 في المائة إلى 2,549 صفقة بقيمة 15.5 مليار درهم، شهدت مبيعات الأراضي ارتفاعاً كبيراً مع بيع 399 قطعة بقيمة 11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
شهد القطاع التجاري النمو الأكبر، حيث تم تسجيل 689 صفقة بزيادة قدرها 61.7 في المائة على أساس سنوي، بإجمالي بلغ 1.9 مليار درهم. كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للعقار بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى 1,692 درهماً.
أكد فيراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة fäm Properties، على أهمية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في سوق مزدهر. وقال: "ما زالت دبي واحدة من أفضل أسواق العقارات العالمية لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، لكن النجاح يعتمد على الاختيارات الواعية. وبفضل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصات مثل DXBinteract، أصبح المستثمرون يتمتعون بإحدى أكثر بيئات العقارات شفافية على مستوى العالم."
كانت مبيعات أكتوبر مدفوعة بشكل كبير بالصفقات الأولية من المطورين، والتي بلغت 13,926 صفقة بقيمة 38.7 مليار درهم. بينما بلغت إعادة البيع 5,949 صفقة بإجمالي 20.7 مليار درهم.
ويبرز مسار نمو مبيعات العقارات في دبي خلال شهر أكتوبر على مدى السنوات الخمس الماضية زخم السوق، إذ ارتفعت من 6.8 مليارات درهم (3,300 صفقة) في عام 2020 إلى 60.8 مليار درهم (20,500 صفقة) في عام 2024.
المناطق الأعلى أداءً في أكتوبر 2025
- تصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق من حيث القيمة بواقع 3.2 مليار درهم من خلال 1,177 صفقة.
- جاء مجمع دبي للاستثمار في المركز الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم من خلال 921 صفقة.
- قرية جميرا سيركل تتصدر حجم المعاملات بواقع 1,685 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم.
وكانت أغلى العقارات التي بيعت في أكتوبر فيلا فاخرة في جميرا الثانية مقابل 220 مليون درهم، في حين بيعت أغلى شقة مقابل 155 مليون درهم في فندق بولغاري لايت هاوس دبي في الجزيرة الثانية.
وشكلت العقارات التي تتراوح أسعارها بين مليون ومليوني درهم 36% من مبيعات أكتوبر، بينما انخفضت أسعار 28% منها إلى أقل من مليون درهم. وشكلت المنازل التي تزيد أسعارها عن 5 ملايين درهم 10% من السوق.
المشاريع الأكثر مبيعا في أكتوبر:
- الشقق (البيع الأول): تصدرت داماك ريفرسايد المبيعات بـ 656 وحدة مباعة بقيمة 849.5 مليون درهم.
- فلل (بيع أول): تصدرت فلل جراند بولو - شيفاليا إستيت 2 القائمة بـ 897.8 مليون درهم من 89 صفقة.
- شقق (إعادة بيع): شهد مشروع عزيزي ريفييرا 107 عمليات إعادة بيع بقيمة 93.7 مليون درهم.
- فلل (إعادة بيع): تصدرت ركان 3 قائمة الفلل المعاد بيعها بـ 27 فلل بقيمة إجمالية بلغت 35.8 مليون درهم.
مع النمو القوي في مختلف القطاعات وزيادة الشفافية، يواصل سوق العقارات في دبي جذب الاهتمام والاستثمار العالمي.