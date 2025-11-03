559.4 مليار درهم مبيعات العقارات بدبي خلال 2025

واصلت الشقق السكنية هيمنتها على السوق، حيث سجلت 16,238 صفقة بقيمة 31 مليار درهم في أكتوبر، بزيادة بلغت 3.4 في المائة على أساس سنوي من حيث الحجم. بينما تراجعت مبيعات الفلل بنسبة 36.8 في المائة إلى 2,549 صفقة بقيمة 15.5 مليار درهم، شهدت مبيعات الأراضي ارتفاعاً كبيراً مع بيع 399 قطعة بقيمة 11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.