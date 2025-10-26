550 درهماً للجرام سعر متوقع للذهب قريباً في دبي

كانت المؤشرات الفنية تُنذر بارتفاعٍ مُفرطٍ منذ أوائل سبتمبر؛ ولذلك، كان جني الأرباح أمرًا حتميًا. علاوةً على ذلك، أدى تراجع التوترات الجيوسياسية مؤخرًا بعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق السلام إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة. علاوةً على ذلك، أشار ترامب إلى استعداده للتفاوض مع الصين والهند لتخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، كان من المحتم أن تتراجع أسعار الذهب، وفقًا لما قاله فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال.