5.5% نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2025

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أسرع هذا العام بنسبة 5.5% مقارنة بـ 5%، مدفوعًا بالسياحة وتجارة التجزئة والعقارات ونمو الائتمان الخاص، وفقًا لـ "كابيتال إيكونوميكس".

شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا مؤخرًا، ونعتقد أن النشاط القوي في قطاعي السياحة والتجزئة، بالإضافة إلى النمو القوي في الائتمان، يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتسارع هذا العام. وقد حافظ القطاع غير النفطي على نمو قوي حتى الآن هذا العام، وفقًا لجيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس.

وقال في تقريره عن الدولة: "إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ووصول أعداد السياح، وحركة البيع بالتجزئة، فقد توقعنا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.5% هذا العام، من 5%".

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وفي تقريره للربع الثاني من عام 2025، توقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.4% في عامي 2025 و2026.

وقال المصرف المركزي إن هذا النمو المستدام مدفوع في المقام الأول بالخطط والسياسات الاستراتيجية للحكومة التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار، وتشجيع القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية، مثل التصنيع الصناعي، والسياحة، والنقل، والاقتصاد الرقمي، والتي تتوافق مع المبادرات الوطنية الرئيسية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

بعد جائحة كوفيد-19، شهد القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نموًا استثنائيًا، لا سيما في قطاعات العقارات والطيران والسفر والسياحة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد سكان الإمارات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

تعزّز نمو الائتمان الخاص، مدفوعًا جزئيًا بقروض الرهن العقاري. "مع أن هذا لا يُمثّل سوى 20% من إجمالي مبيعات المنازل، إلا أن هذه النسبة قد زادت، وقد تتوسّع مع مبادرة جديدة تُمكّن المشترين لأول مرة من الحصول على قروض عقارية عبر البنوك."

وبشكل عام، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتسارع إلى 5.8% هذا العام وإلى 6.5% في عام 2026.

نتوقع تسارع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأرباع القادمة. ومن المرجح أن يشهد قطاع النفط ارتفاعًا حادًا في الإنتاج. فبينما لم يزدد الإنتاج سوى 0.1 مليون برميل يوميًا منذ أن بدأت أوبك+ تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل، فقد بيّن اجتماع يوليو أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر نشاطًا، ونتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط بنسبة 16% ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بنهاية العام، وبنسبة 7% أخرى في عام 2026، وفقًا لسوانستون، مضيفًا أن هذه الزيادة تُعدّ أكبر نسبيًا من دول الخليج الأخرى.

وفي الوقت نفسه، فإن الميزانية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ــ حيث أظهرت بيانات المالية العامة للبلاد فائضاً في الميزانية بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي ــ تعني أن هناك مجالاً واسعاً لإبقاء السياسة المالية متساهلة.