546.28 مليون درهم أرباح "دبي للاستثمار" في النصف الأول

بالنظر إلى المستقبل، تواصل دبي للاستثمار تركيزها على تسريع النمو في قطاعاتها الرئيسية، لا سيما قطاعي العقارات والخدمات المالية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2025 تقدمًا مستمرًا في مشاريعها الرئيسية، مع دخول مشروع "أصايل أفينيو" في تلال مردف مرحلة الإنشاء المبكرة بعد بدء أعماله في يونيو 2025. ويشهد تسليم الفلل في خليج الدانة بجزيرة المرجان برأس الخيمة تقدمًا مطردًا، مما يعزز التزام المجموعة بالتسليم في الوقت المحدد والتنفيذ عالي الجودة. ويسير مشروع "برج فيوليت" في قرية جميرا الدائرية وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز حوالي 26% من أعمال البناء، ومن المتوقع اكتماله في الربع الثاني من عام 2026.