546.28 مليون درهم أرباح "دبي للاستثمار" في النصف الأول

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح قبل الضريبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغت 546.28 مليون درهم، مقارنة مع 431.68 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، بلغ صافي الربح قبل الضريبة 361.39 مليون درهم، مقارنة بـ 309.34 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2024.
يُعزى ارتفاع الربحية إلى الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، وخاصةً قطاعي العقارات والصناعة. وقد أظهر قطاع العقارات أداءً قويًا مدعومًا بإيرادات إيجارية ثابتة ومتنامية.
ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 22.74 مليار درهم إماراتي في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 22.10 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024. وبلغت حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة 13.89 مليار درهم إماراتي في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 14.11 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024. كما أعلنت المجموعة عن إجمالي دخل قدره 1.89 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 2.03 مليار درهم إماراتي خلال الفترة المقابلة من عام 2024.
قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار: "يؤكد أداء دبي للاستثمار في النصف الأول من عام 2025 قوة محفظتها الاستثمارية المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات ذات القيمة المضافة. ولا يزال قطاع العقارات مساهمًا رئيسيًا، مدعومًا بمحفظة إيجارات مستقرة وتقدم في مشاريع التطوير ذات الإمكانات العالية. وفي الوقت نفسه، استفادت أعمال التصنيع التابعة للمجموعة من الكفاءة التشغيلية والطلب المستدام، مما عزز دورها كركائز أساسية للنمو."
التوقعات
بالنظر إلى المستقبل، تواصل دبي للاستثمار تركيزها على تسريع النمو في قطاعاتها الرئيسية، لا سيما قطاعي العقارات والخدمات المالية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2025 تقدمًا مستمرًا في مشاريعها الرئيسية، مع دخول مشروع "أصايل أفينيو" في تلال مردف مرحلة الإنشاء المبكرة بعد بدء أعماله في يونيو 2025. ويشهد تسليم الفلل في خليج الدانة بجزيرة المرجان برأس الخيمة تقدمًا مطردًا، مما يعزز التزام المجموعة بالتسليم في الوقت المحدد والتنفيذ عالي الجودة. ويسير مشروع "برج فيوليت" في قرية جميرا الدائرية وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز حوالي 26% من أعمال البناء، ومن المتوقع اكتماله في الربع الثاني من عام 2026.