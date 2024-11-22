5.4 مليار دولار نمو سوق الطيران في الإمارات 2028

وتقدر قيمة سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكثر الأسواق تنافسية وحيوية في العالم، بنحو 566 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 45% من سوق السفر عبر الإنترنت. وقد نجحت شركة "ميك ماي تريب" (MakeMyTrip)، الرائدة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الهند، في تكرار نجاحها في الإمارات العربية المتحدة بفضل خبرتها التكنولوجية وتنوع منتجاتها، حيث احتلّت مكانة رائدة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات بحصة سوقية تبلغ 44% (أي ما يعادل 249 مليون دولار)، تليها شركة "كلير تريب إم إي إيه" (Cleartrip MEA). ومن المتوقع أن يتضاعف سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث تسعى وكالات السفر عبر الإنترنت إلى التوسع في قطاعات جديدة غير موجّهة للمستهلكين، وخاصة مبيعات السفر للشركات ومبيعات السفر التقليدية.