5.4 مليار دولار نمو سوق الطيران في الإمارات 2028
تشير الأبحاث إلى أن قيمة سوق الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدّر بنحو 3.9 مليار دولار من حيث الطلب في عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً لتصل إلى 5.4 مليار دولار بحلول عام 2028. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كثاني أكبر سوق للطيران في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمة سوقها 6.3 مليار دولار في عام 2023.
ولأول مرة، قامت شركة "فيديك للاستشارات" (VIDEC Consultants)، وهي شركة هندية متخصصة في أبحاث السفر والاستشارات في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، بتقييم فرص سوق السفر في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وذلك من خلال منهجية معقدة تعتمد على جانب الطلب.
وقد أجرت شركة "فيديك" (VIDEC) بحثاً مستقلاً ودقيقاً وغير متحيز، شمل عدة عملاء وغطّى قطاعي الطيران والفنادق في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان والبحرين ومصر، مع التركيز على دور وسطاء السفر عبر الإنترنت. ومن خلال التركيز حصرياً على الحجوزات التي تتم عبر نقاط البيع المحلية، تقدّم الدراسة تقييماً دقيقاً لإمكانات سوق السفر الحقيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الطيران عبر الإنترنت 1.3 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 34% من إجمالي سوق الطيران البالغ 3.9 مليار دولار. وفي هذا السوق الرقمي، يسيطر موقع airline.com/app على حصة سوقية بنسبة 55%، بينما تستحوذ وكالات السفر عبر الإنترنت على 45% من إجمالي الحجوزات.
وتقدر قيمة سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكثر الأسواق تنافسية وحيوية في العالم، بنحو 566 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 45% من سوق السفر عبر الإنترنت. وقد نجحت شركة "ميك ماي تريب" (MakeMyTrip)، الرائدة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الهند، في تكرار نجاحها في الإمارات العربية المتحدة بفضل خبرتها التكنولوجية وتنوع منتجاتها، حيث احتلّت مكانة رائدة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات بحصة سوقية تبلغ 44% (أي ما يعادل 249 مليون دولار)، تليها شركة "كلير تريب إم إي إيه" (Cleartrip MEA). ومن المتوقع أن يتضاعف سوق وكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث تسعى وكالات السفر عبر الإنترنت إلى التوسع في قطاعات جديدة غير موجّهة للمستهلكين، وخاصة مبيعات السفر للشركات ومبيعات السفر التقليدية.
وقال "فيريندرا جين"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "فيديك" (VIDEC): "يسرنا إطلاق هذا البحث الذي سيشكل مرجعاً هاماً لإمكانات سوق السفر في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتركيبة سكانية فريدة تضم نسبة كبيرة من الوافدين، وجالية واسعة من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة للعديد من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكانة الإمارات كمركز إقليمي يوفر خيارات واسعة من شركات الطيران ووجهات السفر، الأمر الذي يجعلها أرضاً خصبة لوكالات السفر عبر الإنترنت التي تقدم للمسافرين خيارات متنوعة ومرونة لا مثيل لها."