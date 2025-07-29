51.7 مليار درهم تعاملات العقارات بأبوظبي في النصف الأول

من حيث قيم الصفقات حسب المنطقة، حافظت جزيرة السعديات على صدارتها بأكثر من 9.1 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 5.86 مليار درهم، ثم الباهية بـ 3.98 مليار درهم. ومن بين المناطق الأخرى التي سجلت صفقات قوية، مدينة محمد بن زايد، وجزيرة الريم، ومدينة الرياض، ومدينة خليفة، مما يُبرز الانتشار الجغرافي الواسع للنشاط العقاري في جميع أنحاء الإمارة.