51.7 مليار درهم تعاملات العقارات بأبوظبي في النصف الأول

ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 39% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقارنة بـ 37.2 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لبيانات أصدرها مركز أبوظبي العقاري.
وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 12% ليصل إلى 14,167 صفقة، ما يعكس تسارع نشاط السوق مدعوماً بزيادات ملحوظة في المبيعات والشراء ومعاملات الرهن العقاري.
وارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 32% لتصل إلى 32.69 مليار درهم من خلال 7,964 صفقة، فيما سجلت معاملات الرهن العقاري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 52% لتصل إلى 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 صفقة.
ويدعم زخم السوق اللوائح التنظيمية المبسطة والخدمات الرقمية وإطلاق المشاريع عالية الجودة، مما يضع أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري المستدام.
شهد النصف الأول من العام اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين. وبلغ عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر 890 معاملة، بزيادة قدرها 3.3% في قيمتها الإجمالية، لتصل إلى 3.38 مليار درهم. وارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد تنامي الثقة العالمية بقطاع العقارات في أبوظبي.
وشهد السوق اهتماماً قوياً من المستثمرين من الاقتصادات الكبرى والناشئة بما في ذلك روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، وهو ما يعكس مكانة أبوظبي كمركز استثماري عالمي يجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص عالية الجودة.
من حيث قيم الصفقات حسب المنطقة، حافظت جزيرة السعديات على صدارتها بأكثر من 9.1 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 5.86 مليار درهم، ثم الباهية بـ 3.98 مليار درهم. ومن بين المناطق الأخرى التي سجلت صفقات قوية، مدينة محمد بن زايد، وجزيرة الريم، ومدينة الرياض، ومدينة خليفة، مما يُبرز الانتشار الجغرافي الواسع للنشاط العقاري في جميع أنحاء الإمارة.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لشركة أبوظبي للعقارات: "يعكس أداء النصف الأول الثقة المتزايدة في سوق العقارات في أبوظبي، من قبل المستثمرين العالميين والوطنيين على حد سواء، وهو ما ينعكس في النمو المستدام في قيم المعاملات والزيادة المستمرة في الاستثمار الأجنبي.
لقد ساهم إطلاق مشاريع عالية الجودة مؤخرًا في تنشيط السوق وفتح آفاقًا استثمارية واعدة، مما عزز جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري المستدام. كما كان للمبادرات التي أطلقتها شركة أبوظبي للعقارات مؤخرًا والتسهيلات التي قدمتها، بما في ذلك أتمتة العديد من العمليات والخدمات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.
وتواصل هيئة أبوظبي للتطوير العقاري تطوير إطارها التشريعي وتعزيز تجربة المستخدم بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة، وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.