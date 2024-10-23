5.1% نمو اقتصاد الإمارات في 2025 بفضل القطاعات غير النفطية

وقال "جيمس سوانستون"، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس": "إن قوة الميزانية العمومية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعني أنها في وضع جيد للحفاظ على سياسة مالية مرنة. ففي الربع الثاني، سجلت فائضاً في الميزانية بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع السلطات ارتفاع الإيرادات العام المقبل أيضاً - ربما بسبب ارتفاع عائدات الضرائب غير النفطية بفضل عام كامل من عائدات ضريبة الشركات. إن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع عائدات النفط المحتملة مع قيام الإمارات العربية المتحدة برفع الإنتاج للاستفادة من حصتها الأساسية الأعلى".