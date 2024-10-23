5.1% نمو اقتصاد الإمارات في 2025 بفضل القطاعات غير النفطية
في يوم الثلاثاء، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل بنسبة 0.9%، وذلك على خلفية النمو القوي في القطاعات غير النفطية واستقرار أسعار الخام.
وبحسب طبعة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بـ 4.2% التي توقعها في طبعة أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي توقعات النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 في وقت سابق من شهر مايو على خلفية النمو الاقتصادي القوي. وأصدر توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 في المائة لهذا العام مقابل تقديراته السابقة البالغة 3.5 في المائة في أبريل.
وقال علي العيد، رئيس فريق صندوق النقد الدولي الذي زار الإمارات في مايو الماضي، إن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، يقوده النشاط القوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
وأضاف أن "الطلب الخارجي على العقارات، والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتزايدة، ومكانة الإمارات كملاذ آمن، تواصل دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، بالإضافة للسيولة الوفيرة محلياً. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك زيادة إنتاج النفط الخام من زيادة حصة الإمارات العربية المتحدة في أوبك+".
وأضاف العيد أنه تم احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة الفيضانات الأخيرة.
وسجلت القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال فترة ما بعد كوفيد-19، بقيادة العقارات والسفر والسياحة والتجارة والتمويل وتجارة التجزئة والطيران وغيرها. وقد أدى ذلك إلى ازدهار هائل في الاقتصاد، وخلق عدد كبير من الوظائف في القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة.
في 8 أكتوبر، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على الميزانية الاتحادية لعام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم - وهي الأكبر في تاريخ الدولة - حيث تحتفظ الدولة بفائض في الميزانية على خلفية زيادة الإيرادات من أسعار النفط، وإيرادات أخرى بما في ذلك ضريبة الشركات الجديدة ورسوم الدخل.
وقال "جيمس سوانستون"، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس": "إن قوة الميزانية العمومية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعني أنها في وضع جيد للحفاظ على سياسة مالية مرنة. ففي الربع الثاني، سجلت فائضاً في الميزانية بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع السلطات ارتفاع الإيرادات العام المقبل أيضاً - ربما بسبب ارتفاع عائدات الضرائب غير النفطية بفضل عام كامل من عائدات ضريبة الشركات. إن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع عائدات النفط المحتملة مع قيام الإمارات العربية المتحدة برفع الإنتاج للاستفادة من حصتها الأساسية الأعلى".
وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو بنسبة 7% سنوياً من أجل مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2030.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي في مايو الماضي إن التحديات العالمية اختبرت مرونة الإمارات، لكن الهدف هو نمو الاقتصاد بنسبة 7% هذا العام. وأضاف أن الدولة تستهدف أن تصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على الابتكار بحلول العقد المقبل.