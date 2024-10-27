5.1% نمو إقتصاد الإمارات في العام المقبل

وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي "هذا مهم للغاية إذا وضعنا هذا في إطار حقيقة أن القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هي تنمية الاقتصاد غير النفطي. وكان تنمية الاقتصاد غير النفطي بمثابة رافعة رئيسية للنمو وحافظت دول الخليج على نمو جيد يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المائة للنمو غير النفطي".