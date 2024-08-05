5.1 مليار درهم أرباح "ألفا ظبي" في النصف الأول

أعلنت شركة "ألفا ظبي" القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يوم الخميس عن أداء قوي في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% لتصل إلى 29.3 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 92% ليصل إلى 5.1 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 6.4 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.