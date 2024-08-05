5.1 مليار درهم أرباح "ألفا ظبي" في النصف الأول
أعلنت شركة "ألفا ظبي" القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يوم الخميس عن أداء قوي في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% لتصل إلى 29.3 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 92% ليصل إلى 5.1 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 6.4 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
وقالت الشركة في بيان لها أن الأداء المتميز خلال النصف الأول من العام شمل جميع قطاعات الأعمال، وذلك بفضل تأثير الاستثمارات الاستراتيجية. وساهمت قوة محفظة "ألفا ظبي" بشكل كبير في هذه النتائج، حيث شكل القطاع الصناعي 41% من العائدات والعقارات 30% والبناء 17%، بالإضافة إلى رأس المال في مجالات الطاقة والضيافة والمناخ بنسبة 12%.
وأضاف البيان: "كانت محفظة ألفا ظبي المتنوعة محركاً هاماً لنمو الشركة المستمر، حيث حققت جميع القطاعات أداءً ملحوظاً وساهمت في زيادة الأرباح".
كما واصلت "ألفا ظبي" تعزيز ميزانيتها،حيث بلغ إجمالي الأصول في النصف الأول 155 مليار درهم، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 20.7 مليار درهم. وبلغ مجموع حقوق المساهمين للنصف الأول 81.2 مليار درهم، مما يعكس عمق ومرونة المركز المالي.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة: "استمرت ألفا ظبي في بناء محفظة مرنة ومتطلعة للمستقبل خلال عام 2024. ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة، حيث تركز محفظتنا على استغلال الفرص التي من شأنها تمكين وتشجيع الشركات على التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة."
وأضاف: "الآن، نحن ننظر بثقة إلى المستقبل، فإن محفظتنا مهيأة لاستغلال الفرص التي من شأنها تمكين وتشجيع الشركات على التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة".
وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، إن الشركة تواصل تحقيق أداء متميز عبر محفظتها من خلال إضافة استثمارات استراتيجية في الصناعات ذات النمو المرتفع والتي تشكل المستقبل.
وأضاف: "مرة أخرى، أكدنا أن أساسيات أعمالنا قوية، وقمنا بعقد شراكات هادفة واستفدنا من فرص مهمة. ارتفع صافي أرباحنا من العمليات بنسبة 92% ليصل إلى 5.1 مليار درهم إماراتي مما يعكس بوضوح كيفية تعزيز حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية. بينما نتطلع إلى بقية العام، فإننا في وضع فريد لزيادة أنشطتنا الاستثمارية والمواءمة مع فرص النمو التي نعلم أنها ستضيف قيمة إلى محفظتنا وتحدث تأثيراً أينما كنا".
كان إجمالي الأرباح في النصف الأول من العام، البالغة مليار ي درهم، أقل من أرباح نفس الفترة من عام 2023 عندما ألغت المجموعة الاعتراف بـ "بيور هيلث". وساهم انخفاض الأرباح، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الإمارات في عام 2024، في انخفاض صافي أرباح المجموعة بشكل عام.
وقالت الشركة إن النتائج تعكس تنفيذها الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بزيادة قيمة المساهمين. "وتحديداً، تظهر النتائج أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تتم عبر الصناعات المتنوعة والتي تركز على المستقبل تظل واحدة من أهم العوامل التي تميز ألفا ظبي كشركة استثمارية قابضة إقليمية رائدة."