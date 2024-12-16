5.1٪ نمو سوق السلع الاستهلاكية في الإمارات 2025

وتقدم صناعة النقل والتوزيع دراسة متناقضة حيث حققت الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 2.8 في المائة بينما شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً متواضعاً بنسبة 1.1 في المائة. ويعود نمو الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول إلى الأداء القوي في الأجهزة اللوحية (+11 في المائة) والساعات الذكية (+3 في المائة) والأجهزة المنزلية (+6 في المائة). ويُظهر قطاع الاتصالات - الذي يساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإيرادات في كلا السوقين، اتجاهات متباينة - حيث يقود النمو في الإمارات العربية المتحدة بينما يشهد تراجعاً في المملكة العربية السعودية. ويُظهر كلا السوقين تنوعاً ملحوظاً في المنتجات والابتكار، حيث يحافظان على ما يقرب من 45000 منتج نشط في كل منهما ويطلقان 19000 منتج جديد سنوياً. وبينما تستمر المنتجات المتميزة في الهيمنة على المبيعات، فإن اللاعبين ذوي القيمة يكتسبون حصة سوقية كبيرة، مما يعكس تفضيلات المستهلكين المتطورة وديناميكيات السوق.