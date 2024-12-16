5.1٪ نمو سوق السلع الاستهلاكية في الإمارات 2025
من المتوقع أن ينمو سوق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% هذا العام، ليصل إلى 5.1% في عام 2025، مدفوعاً بالنشاط القوي في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية، بحسب تقرير.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% في عام 2024، ليصل إلى 4.6% في عام 2025، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي المستمرة. ويحافظ كلا السوقين على معدلات تضخم منخفضة بشكل واضح - الإمارات العربية المتحدة عند 2.4% والمملكة العربية السعودية عند 1.7% - أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 5.8%، مما يوفر بيئة مستقرة للإنفاق الاستهلاكي.
وكشفت "نيلسن آي كيو"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستخبارات الاستهلاكية، عن معلومات حول تحركات السوق في اثنين من أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تقريرها عن حالة الأمة للربع الثالث من عام 2024. وفي حين أظهر كلا السوقين مرونة ملحوظة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، فإن مسارات النمو توضح أنماطاً مميزة عبر القطاعات المختلفة، مما يعكس تفضيلات المستهلكين الفريدة وظروف السوق المواتية.
يكشف التقرير عن اختلافات دقيقة في سلوك المستهلك عبر السوقين. فعلى الرغم من الحساسية العالية للعروض الترويجية في كلتا المنطقتين، إلا أن المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة يظهرون ولاءً أقوى للعلامة التجارية مقارنة بنظرائهم السعوديين، حيث يسعون بنشاط للحصول على عروض ترويجية لعلاماتهم التجارية المفضلة. وشهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في عروض السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك على أساس سنوي، مع سيطرة الخصومات المؤقتة على الأنشطة الترويجية والحفاظ على معدلات كفاءة ثابتة. وتحافظ الإمارات العربية المتحدة على مستويات ترويجية مستقرة، مع زيادة بنسبة أربع نقاط مئوية في الخصومات المؤقتة مقارنة بالعام الماضي، مصحوبة بتحسن طفيف في معدلات كفاءة الترويج.
التأثير على العلامات التجارية وتجار التجزئة
تظل الجودة من الاعتبارات الأساسية بالنسبة للمستهلكين في كلا السوقين، حيث أعرب 72% عن استعدادهم لدفع أسعار أعلى مقابل منتجات عالية الجودة. ويُظهِر سوق السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة تبايناً واضحاً بين العلامات التجارية بأسعار معقولة (التي تشهد نمواً بنسبة 15%) والعلامات التجارية الفاخرة (التي تحقق نمواً بنسبة 20%)، مما يخلق فرصاً في كلا طرفي طيف الأسعار.
وعلى النقيض من ذلك، فإن السوق السعودية تقودها في الغالب العلامات التجارية السائدة، حيث سجلت نمواً قوياً بنسبة 14% وتعمل كمحرك رئيسي للنمو في السوق. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير أيضاً إلى أن التجارة التقليدية تشهد زخماً ملحوظاً، متجاوزة التجارة الحديثة في كلا السوقين، حيث تنمو التجارة التقليدية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة مذهلة بلغت 6.4%، بينما تحقق المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.4%، مما يشير إلى تطور تفضيلات التسوق لدى المستهلكين.
أداء قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك
ويشهد السوقان ارتفاعات مشجعة في الحجم الإجمالي السنوي المتحرك في الربع الثالث، حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة تغييراً كبيراً في القيمة بنسبة 4.1% ونمواً في الحجم بنسبة 2.8%، في حين أظهرت المملكة العربية السعودية تقدماً ثابتاً مع تغيير في القيمة بنسبة 1.8% ونمو في الحجم بنسبة 1.9%. وتبرز فئات الأطعمة المجمدة ومنتجات الألبان كقادة للنمو في كلا السوقين، حيث تبرز الوجبات الخفيفة باعتبارها أسرع الصناعات نمواً في المملكة العربية السعودية. ويواصل سوق التجارة الإلكترونية مسار النمو القوي المزدوج الرقم في كلتا المنطقتين، وخاصة في الفئات غير الغذائية، مما يعكس تسارع تبني التكنولوجيا الرقمية بين المستهلكين.
قطاع التكنولوجيا والسلع المعمرة
وتقدم صناعة النقل والتوزيع دراسة متناقضة حيث حققت الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 2.8 في المائة بينما شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً متواضعاً بنسبة 1.1 في المائة. ويعود نمو الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول إلى الأداء القوي في الأجهزة اللوحية (+11 في المائة) والساعات الذكية (+3 في المائة) والأجهزة المنزلية (+6 في المائة). ويُظهر قطاع الاتصالات - الذي يساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإيرادات في كلا السوقين، اتجاهات متباينة - حيث يقود النمو في الإمارات العربية المتحدة بينما يشهد تراجعاً في المملكة العربية السعودية. ويُظهر كلا السوقين تنوعاً ملحوظاً في المنتجات والابتكار، حيث يحافظان على ما يقرب من 45000 منتج نشط في كل منهما ويطلقان 19000 منتج جديد سنوياً. وبينما تستمر المنتجات المتميزة في الهيمنة على المبيعات، فإن اللاعبين ذوي القيمة يكتسبون حصة سوقية كبيرة، مما يعكس تفضيلات المستهلكين المتطورة وديناميكيات السوق.
يقول "أندريه دفويشينكوف"، رئيس مجموعة التطبيقات: "تقدم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي دراسة رائعة للتناقضات والتشابهات. وفي حين أن لديها خيوطاً مشتركة في أنماط تطور القنوات وتفضيلات المنتجات الفاخرة، فإن كل سوق تظهر محركات نمو فريدة وسلوكيات استهلاكية. وتُظهِر سوق الإمارات العربية المتحدة استقطاباً متزايداً بين قطاعات المنتجات الفاخرة والقيمة، في حين تكمن قوة المملكة العربية السعودية في قطاعها الرئيسي القوي. إن فهم هذه الاختلافات والتشابهات الدقيقة أمر بالغ الأهمية للعلامات التجارية وتجار التجزئة الذين يسعون إلى تحسين استراتيجياتهم للمنطقة والاستفادة من الفرص الناشئة في كلا السوقين".