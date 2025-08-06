500 وحدة عقارية جديدة يومياً بدبي خلال العام

استمر إطلاق المشاريع السكنية الجديدة في دبي دون انقطاع، مع إطلاق ما يقرب من 500 وحدة جديدة يوميًا في النصف الأول من عام 2025، حيث سارع المطورون إلى الاستفادة من السوق القوية.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة كافنديش ماكسويل، استمر عدد الإطلاقات الجديدة في الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، مع وجود ما يقرب من 325 مشروعًا جديدًا تجلب أكثر من 87,900 وحدة سكنية إلى السوق، وهو ما يعادل ما يقرب من 490 وحدة يتم إطلاقها يوميًا.
تُبرز هذه الزيادة قوة قطاع العقارات في دبي، مدفوعةً بطلب قوي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. وبدعم من تنامي ثقة السوق وزيادة تدفقات رأس المال، يُسرّع المطورون إطلاق المشاريع للاستفادة من ظروف السوق المواتية وتعظيم الاستيعاب مع استمرار قوة الطلب، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية في تحليلها الصادر يوم الأربعاء.
يسعى مطورو العقارات إلى الحفاظ على زخم إطلاق المشاريع الجديدة للاستفادة من الطلب القوي. وقد دخل العديد من اللاعبين الجدد من الهند وباكستان وأوروبا ومناطق أخرى سوق دبي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تفوق أداء سوق العقارات في دبي على معظم المدن الكبرى الأخرى حول العالم. وحتى بعد هذا الانتعاش الذي استمر أربع سنوات، لا تزال أسعار العقارات في دبي أرخص بكثير من المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك وموناكو وهونغ كونغ وطوكيو وغيرها.
وقال كافنديش ماكسويل إن الشقق استمرت في تمثيل أكبر حصة من الإطلاقات الجديدة في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بنسبة 86 في المائة، مما يسلط الضوء على استمرار اهتمام المشترين بهذا القطاع.
في حين أن الفلل والمنازل - بنسبة 5.3% و8.7% على التوالي - لا تزال تُعدّ الخيار الأمثل للمشترين الباحثين عن منازل عائلية أكبر حجمًا، إلا أن حصتها من المعروض الجديد قد انخفضت بشكل طفيف. لذلك، يبدو أن المطورين يتابعون عن كثب اتجاهات السوق، ويُعدّلون عروضهم بما يتماشى مع تفضيلات المشترين المتغيرة.
أظهرت البيانات إنجاز حوالي 17,300 وحدة سكنية في النصف الأول من عام 2025، مع تركيز ما يقرب من 42.4% من عمليات التسليم في قرية جميرا الدائرية، وشوبا هارتلاند، ومدينة محمد بن راشد. وبلغت نسبة الشقق 77.3% من إجمالي الوحدات المُسلّمة، بينما شكلت الفلل والتاون هاوس النسبة المتبقية.
وفي المستقبل، يظل خط أنابيب التطوير السكني في دبي كبيراً، مع وجود أكثر من 61.800 وحدة قيد الإنشاء حالياً لبقية عام 2025، وأكثر من 100 ألف وحدة متوقع تسليمها في عامي 2026 و2027، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية.
بينما تشير التوقعات إلى إمكانية تسليم 9,000 وحدة سكنية شهريًا في المتوسط حتى عام 2027، من المتوقع أن تكون معدلات الإنجاز الفعلية أقل، مما قد يؤدي إلى تغييرات في الجدول الزمني وتأخير في التسليم. والجدير بالذكر أن 21% فقط من المشاريع السكنية المقرر إنجازها في عام 2025 قد وصلت إلى نسبة تقدم في البناء تبلغ 75% أو أكثر، مما يُبرز احتمالية حدوث تأخير في التسليم.