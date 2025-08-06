500 وحدة عقارية جديدة يومياً بدبي خلال العام

استمر إطلاق المشاريع السكنية الجديدة في دبي دون انقطاع، مع إطلاق ما يقرب من 500 وحدة جديدة يوميًا في النصف الأول من عام 2025، حيث سارع المطورون إلى الاستفادة من السوق القوية.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة كافنديش ماكسويل، استمر عدد الإطلاقات الجديدة في الارتفاع في النصف الأول من عام 2025، مع وجود ما يقرب من 325 مشروعًا جديدًا تجلب أكثر من 87,900 وحدة سكنية إلى السوق، وهو ما يعادل ما يقرب من 490 وحدة يتم إطلاقها يوميًا.