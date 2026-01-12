500 منزل بـ 10 ملايين دولار في دبي عام 2025

وفقاً لدراسة قال دوراني: "إن صعود دبي الصاروخي كأكثر الأسواق نشاطاً في العالم للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، بعد أن ارتفع من 30 عملية بيع فقط في عام 2020 إلى 500 بحلول نهاية عام 2025، ينعكس بشكل أفضل في السمعة المتنامية للإمارة كجاذب للنخبة العالمية. وبالفعل، في قطاع العقارات الفاخرة جداً التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار، كانت هناك قفزة بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي في عدد المبيعات".