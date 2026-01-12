500 منزل بـ 10 ملايين دولار في دبي عام 2025

حقق سوق العقارات الفاخرة في دبي رقماً قياسياً جديداً، حيث وصل إلى 500 منزل بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2025، بما في ذلك بيع 68 منزلاً بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
يأتي هذا مقارنة ببيع 435 منزلاً فاخراً بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في عام 2024، و46 منزلاً فائق الفخامة بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار تم تداولها خلال العام.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك، إن هناك إقبالاً كبيراً بين الأفراد ذوي الثروات العالية [HNWI] على المستويين الإقليمي والعالمي لامتلاك منزل في دبي، وذلك بفضل جودة الحياة العالية، والمرافق والبنية التحتية عالمية المستوى، والتي تدعمها برامج الاستثمار الحكومية الطموحة.
استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، عدداً كبيراً من أصحاب الملايين والمليارديرات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وفقاً لدراسة قال دوراني: "إن صعود دبي الصاروخي كأكثر الأسواق نشاطاً في العالم للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، بعد أن ارتفع من 30 عملية بيع فقط في عام 2020 إلى 500 بحلول نهاية عام 2025، ينعكس بشكل أفضل في السمعة المتنامية للإمارة كجاذب للنخبة العالمية. وبالفعل، في قطاع العقارات الفاخرة جداً التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار، كانت هناك قفزة بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي في عدد المبيعات".
قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية إنه تم بيع 143 منزلاً بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39 في المائة عن 103 صفقات تم إنجازها في الربع الثالث. وقد دفع هذا إجمالي قيمة المعاملات في هذا القطاع في عام 2025 إلى 9.05 مليار دولار (33.2135 مليار درهم)، بزيادة قدرها 27.7 في المائة عن عام 2024.
كشفت بيانات نايت فرانك وريدين أن نخلة جميرا كانت الخيار الأول للمليونيرات خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث تم شراء 28 عقارًا بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في الجزيرة. تبع ذلك نخلة جبل علي (22)، ولا مير (16)، وجميرا الثانية (13)، وتلال الغاف (9)، وتلال الإمارات (7)، ودبي هيلز إستيت (7)، والبراري (7)، وديستريكت ون (6).
كانت أغلى عملية شراء فردية في الربع الرابع من عام 2025 في مجتمع الخليج التجاري، حيث بيعت شقة بست غرف نوم في مساكن بوجاتي من بن غاطي بمبلغ 149.7 مليون دولار (550 مليون درهم).
قال ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك: "لقد ميز سوق دبي السكني نفسه عن المدن الإقليمية والعديد من المواقع العالمية الأخرى من خلال إنشاء مجتمعات وجهات تدمج الترفيه والسلامة والراحة في أنظمة بيئية مكتفية ذاتيًا. تجذب هذه الأحياء الفريدة من نوعها اهتمام النخبة العالمية على نطاق لم يسبق له مثيل، وتعكس أرقام مبيعات المنازل الفاخرة القياسية ذلك".