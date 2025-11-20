500 مليون دولار صكوك إسلامية مدرجة في ناسداك دبي

حصلت المؤسسة على تصنيفات ائتمانية بدرجة A2 (مستقرة) من وكالة موديز، و-A (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، و-A (مستقرة) من وكالة فيتش. وقد تم تسعير الصكوك السيادية غير المضمونة لأجل خمس سنوات وفق القاعدة التنظيمية S عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعائد ربح قدره 4.391 في المائة يُدفع نصف سنوي. وقد شهدت الصفقة إقبالاً قوياً من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار (باستثناء اهتمامات مديري الاكتتاب الرئيسيين)، مما يعكس الثقة الكبيرة في القوة المالية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورسالتها التنموية.