500 مليون دولار صكوك إسلامية مدرجة في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي يوم الخميس بإدراج صكوك الثقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أصدرتها شركة ICDPS Sukuk Limited، والمضمونة من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).
حصلت المؤسسة على تصنيفات ائتمانية بدرجة A2 (مستقرة) من وكالة موديز، و-A (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، و-A (مستقرة) من وكالة فيتش. وقد تم تسعير الصكوك السيادية غير المضمونة لأجل خمس سنوات وفق القاعدة التنظيمية S عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعائد ربح قدره 4.391 في المائة يُدفع نصف سنوي. وقد شهدت الصفقة إقبالاً قوياً من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار (باستثناء اهتمامات مديري الاكتتاب الرئيسيين)، مما يعكس الثقة الكبيرة في القوة المالية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورسالتها التنموية.
الصكوك، التي تستحق في عام 2030، صدرت ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة لصكوك ICDPS المحدودة. كانت شركة الريان للاستثمار، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، جي آي بي كابيتال، بنك HSBC، شركة KFH كابيتال، جي بي مورغان، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة هم المديرون الرئيسيون المشتركون ومديرو الاكتتاب.
مع هذه الإضافة الأخيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك المتداولة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في ناسداك دبي الآن مليار دولار. يمثل هذا الإدراج الرابع للصكوك للمؤسسة في ناسداك دبي، بعد إصدار بقيمة 300 مليون دولار في عام 2016، وإصدار بقيمة 600 مليون دولار في عام 2020، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار في عام 2024.
قال الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:"يسرّنا أن نعود إلى ناسداك دبي لإدراجنا الرابع للصكوك. إن هذا الإصدار الناجح بقيمة 500 مليون دولار، والذي شهد فائضاً كبيراً في الاكتتاب، يُعد دليلاً قوياً على ثقة السوق في الجدارة الائتمانية للمؤسسة ورسالتها التنموية. وستُسهم العائدات في تسريع نمو القطاع الخاص في دولنا الأعضاء، تماشياً مع التزامنا بتوسيع نطاق الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية."
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي:"يسرّنا أن نرحّب بأحدث إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في ناسداك دبي. يعزز هذا الإصدار الجديد علاقتنا الطويلة مع المؤسسة، ويؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لتوسيع أسواقها في مجال التمويل الإسلامي. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين دور دبي كمركز مفضل لإصدارات الصكوك عالية الجودة التي تُتيح الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين."
تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية لإدراج الصكوك، مع إجمالي قيمة إدراجات يبلغ 102 مليار دولار. وتوفر البورصة منصة قوية للمُصدرين الإقليميين والدوليين لجمع رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.