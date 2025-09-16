500 مليون دولار حصيلة الإنتاجات السينمائية العالمية في الأردن

يحقق التصوير في الأردن عدة مزايا لشركات الإنتاج. إذ يقدّم برنامج الاسترداد النقدي في المملكة واحداً من أكثر الحزم المالية تنافسية في الصناعة، من خلال هيكل تدريجي يكافئ الإنتاجات بحسب حجمها. فالإنتاجات التي تستثمر 250 ألف إلى مليون دولار تحصل على 25% استرداد، بينما من ينفق من 1 إلى 10 ملايين دولار يحصل على 30%. أما الإنتاجات الكبرى التي تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين دولار، فيمكنها أن تصل إلى 35% استرداد، مع 10% إضافية للمشروعات التي تدمج عناصر ثقافية، ليبلغ إجمالي الاسترداد المحتمل 45%. وتُضاف إلى ذلك إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 56%، تُسلَّم خلال فترة قياسية لا تتعدى خمسة أشهر.