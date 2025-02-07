500 مليون درهم قيمة مشروع سكني فاخر جديد بدبي
أعلنت شركة "مستر إيت"، الشركة الأوروبية العاملة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق مشروع فيلا ديل ديفوس في جزر دبي، أول مشروع سكني لها في دولة الإمارات العربية المتحدة – فيلا ديل ديفوس في جزر دبي.
ويعد هذا المشروع الأول من بين خمسة مشاريع تعتزم الشركة تنفيذها في الجزر، مع إجمالي حجم استثمار يبلغ نصف مليار درهم، مما يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة على الشاطئ.
ستستضيف شركة مستر إيت حدثاً حصرياً في منتدى بلو واترز في الثامن من فبراير للاحتفال بإطلاق المشروع. سيجمع الحدث بين قادة الصناعة والمستثمرين وبعض الضيوف المميزين وسيقدم نظرة حصرية للمشروع.
يقع هذا المشروع في جزر دبي ويمثل انطلاق أول مشروع يحمل علامة "مستر إيت". يتضمن المشروع 108 وحدات سكنية تتراوح بين شقق من غرفة إلى خمس غرف نوم، بالإضافة إلى البنتهاوس. يوفر المشروع للمستثمرين فرصة لامتلاك منزل فاخر على الشاطئ في واحد من أكثر المشاريع تميزاً في دبي.
ويتم المشروع بالتعاون مع المصمم البريطاني الشهير توم ديكسون، مبتكر خط تجهيزات الحمامات الحصرية التي تتميز بها المساكن.
يقدم مشروع "فيلا ديل ديفوس" وحدات سكنية تبدأ أسعارها من 2.2 مليون درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، وتصل الأسعار إلى 28 مليون درهم للشقة المكونة من خمس غرف نوم. ويضم المشروع 108 جناحاً، بما في ذلك 12 شقة دوبلكس مع حمامات سباحة خاصة.
ومن المقرر أن يبدأ تشييد المشروع في الربع الأول من عام 2025، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2027. كما تقدم شركة مستر إيت خطة دفع مرنة تتيح للمشترين دفع 35% من قيمة العقار أثناء البناء والباقي عند التسليم.
يقع فيلا ديل ديفوس في موقع مميز على الساحل الأول لجزر دبي، ويوفر للسكان إمكانية الوصول إلى مرافق ذات مستوى عالمي، بما في ذلك الشواطئ الخاصة وملعب الجولف للبطولات ومركز التسوق الفاخر ومرافق الرعاية الصحية الحديثة القريبة.
وقال "إيميلز داوياتس"، المدير في شركة مستر إيت للتطوير العقاري: "يمثل مشروع فيلا ديل ديفوس تتويجاً لسنوات من التخطيط والتصميم الدقيق. ونحن سعداء جداً بتقديم هذا المشروع الاستثنائي إلى سوق دبي وتقديم مزيج فريد من التصميم الحديث ووسائل الراحة عالمية المستوى وإطلالات هادئة على الواجهة البحرية للمقيمين المميزين. وسيحظى سكان المشروع بأفضل ما يوفره القرب من قلب دبي النابض بالحياة وهم ينعمون بالعيش في ملاذ ساحلي هادئ، وذلك بفضل الشعور بالخصوصية والعزلة التي يتسم بها المشروع".
وأضاف: "نحن نكن احتراماً كبيراً لجمال دبي، ولهذا ارتأينا أن نستلهم في مشروعنا هذا هندسة معمارية تعزز جمال أفقها الرائع. ونعتقد أن كل مشروع يجب أن يكون أكثر من مجرد مبنى، بل يجب أن يكون بمثابة بيان يعكس الإبداع والتميز. ونحن نهدف إلى تصميم مشاريع ومعالم مميزة تضيف قيمة ولمسة شخصية وجمالاً مستداماً إلى هذه المدينة الاستثنائية".
تتميز وحدات هذا المشروع بنوافذ واسعة ممتدة من الأرض حتى السقف تتماشى مع المناطق الساحلية الخلابة المحيطة. وسيتم تنفيذ الديكورات الداخلية باستخدام مواد عالية الجودة، بما في ذلك حجر الترافرتين الفضي الإيطالي رومانو، ورخام كالاكاتا فيولا الإيطالي، وتركيبات إضاءة فاخرة من تصميم توم ديكسون، وأنتونيو لوبي، وزوندا لايتينج، وأجهزة مطبخ من علامة "سميغ" (SMEG)، ما يوفر جواً مثالياً من الفخامة والرقي.
ويتميز مدخل اللوبي بسقف كبير يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار، مفروش بقطع فنية رائعة من تصميم كاسينا ومينوتي، وتوم ديكسون وفلوس من إيطاليا، وطاولة استقبال من تصميم علامة لاليك الفرنسية.
ومن أهم ما يميز هذا المشروع، بنتهاوس سكاي مانشن الذي يتألف من خمس غرف نوم، وهو عبارة عن بنتهاوس واسع يتميز بتشطيبات رائعة ويوفر إطلالات مذهلة على البحر.
سيحظى سكان مشروع فيلا ديل ديفوس بمجموعة من المرافق الحصرية، بما في ذلك حماميّ سباحة لا متناهيان يطلان على الساحل، ومركز لياقة بدنية حديث بتوقيع تكنوجيم، ونادي شاطئي خاص ومركز صحي يضم سبا وساونا ومرافق علاج بالتبريد. كما سيوفر المشروع حدائق خاصة ومنطقة لعب للأطفال ومساحات ترفيهية متميزة مثل "صن سيت تيراس" (Sunset Terrace) لممارسة اليوجا والتأمل.
وسيتمتع السكان بوصول حصري إلى سيارات رولز رويس داخل المبنى، مع سائقين محترفين، متاحين عند الطلب للاستخدام الشخصي. وبالمثل، سيتم توفير قارب بخاري بطول 24 متراً مع قبطان متمرس بما يتيح للمقيمين للاستمتاع بغروب الشمس الأخاذ في دبي. وتشمل الامتيازات الأخرى التي سيتمتع بها السكان وجود خادم في الموقع، والوصول إلى نادي الشاطئ، وخدمة صف السيارات، وخدمات السبا داخل المبنى.
ولضمان هذه المعايير الاستثنائية، ستقوم شركة مستر إيت بتأسيس شركة خدمات متخصصة ستتولى إدارة جميع العمليات، وضمان عمليات صيانة سلسة وتوفير تجربة استثنائية لجميع سكان المشروع.