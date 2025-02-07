500 مليون درهم قيمة مشروع سكني فاخر جديد بدبي

وأضاف: "نحن نكن احتراماً كبيراً لجمال دبي، ولهذا ارتأينا أن نستلهم في مشروعنا هذا هندسة معمارية تعزز جمال أفقها الرائع. ونعتقد أن كل مشروع يجب أن يكون أكثر من مجرد مبنى، بل يجب أن يكون بمثابة بيان يعكس الإبداع والتميز. ونحن نهدف إلى تصميم مشاريع ومعالم مميزة تضيف قيمة ولمسة شخصية وجمالاً مستداماً إلى هذه المدينة الاستثنائية".