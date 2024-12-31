500 مليون درهم قيمة استحواذ"جي إف إتش"على صندوق لوجستي في دبي

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: "إن استثمارنا في مانري هو امتداد لاستراتيجية جي إف إتش بارتنرز، والتي ترتكز على التعاون مع كبار مديري الأصول المتخصصين الذين يعملون في قطاعات جذابة من سوق العقارات العالمية. وباعتبارنا بالفعل مستثمرين رئيسيين في الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في وضع جيد للاستفادة من خبرتنا العميقة للمساعدة في تسريع نمو مانري ومواصلة البناء على مكانتها الفريدة في السوق. ومع الهيكل الجديد والأسس المعززة، نتطلع إلى اغتنام الفرص من المحركات الاقتصادية الكلية القوية التي تساهم في نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي".