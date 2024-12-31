500 مليون درهم قيمة استحواذ"جي إف إتش"على صندوق لوجستي في دبي
أعلنت شركة "جي إف إتش بارتنرز" المحدودة، وهي شركة إدارة الأصول العالمية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية ومقرها مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن استثمار استراتيجي في صندوق "مانري ريت"، وهو صندوق متميز مقره دبي متخصص في الأصول اللوجستية والصناعية المؤسسية في جميع أنحاء دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تأسست شركة مانري في عام 2018 على يد شركة بالمون جروب، وهي شركة محلية رائدة في مجال تطوير وامتلاك الخدمات اللوجستية، وتقدر قيمة محفظة الشركة بحوالي 500 مليون درهم إماراتي. ويشمل ذلك 26 عقارًا صناعيًا ولوجستيًا عالي الجودة ومتنوعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، مما يجعل مانري لاعبًا رائدًا في المشهد العقاري اللوجستي والصناعي في المنطقة.
يمثل هذا الاستثمار إنجازًا محوريًا لشركة مانري ونموها المستقبلي. وبعد الموافقة الأخيرة من هيئة دبي للخدمات المالية، تولت شركة جي إف إتش بارتنرز دور مدير الصندوق.
وتشكل هذه الصفقة إنجازاً مهماً مع تحويل الصندوق إلى أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطمح إلى النمو من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتسريع عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، المناطق التي تشهد طلباً قوياً في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة.
وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: "إن استثمارنا في مانري هو امتداد لاستراتيجية جي إف إتش بارتنرز، والتي ترتكز على التعاون مع كبار مديري الأصول المتخصصين الذين يعملون في قطاعات جذابة من سوق العقارات العالمية. وباعتبارنا بالفعل مستثمرين رئيسيين في الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في وضع جيد للاستفادة من خبرتنا العميقة للمساعدة في تسريع نمو مانري ومواصلة البناء على مكانتها الفريدة في السوق. ومع الهيكل الجديد والأسس المعززة، نتطلع إلى اغتنام الفرص من المحركات الاقتصادية الكلية القوية التي تساهم في نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي".
كما علق "كونال لاهوري"، مدير صندوق مانري ريت لوجيستكس، على هذا التعاون قائلاً: "يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية بالنسبة لمانري. لقد سعينا باستمرار إلى إعادة تعريف سوق العقارات اللوجستية والصناعية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع وجود جي إف إتش بارتنرز على متن الطائرة، فإننا في وضع جيد لتوسيع فئة الأصول المتخصصة لدينا وتعزيز حضور مانري في السوق بشكل أكبر".
تتمتع شركة مانري، المسجلة لدى مستودع أسهم ناسداك دبي، بسجل حافل في تحقيق دخل ثابت طويل الأجل من الأرباح وزيادة رأس المال لمساهميها. وبفضل هذه الشراكة المعززة، من المقرر أن يواصل الصندوق مساره التصاعدي، مما يعزز مكانته كقوة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والعقارات الصناعية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.