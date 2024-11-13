500 مليون درهم قيمة استثمار عقاري جديد في دبي

ستصبح وحدات "رويال ريجنسي سويتس" من أكثر الوحدات طلباً في منطقة الخليج التجاري، وذلك بفضل مجموعة من العوامل منها سهولة الوصول إلى الموقع وأسعارها التنافسية ومرافقها الراقية. وتشمل أبرز ميزات المشروع ردهة واسعة توفر إطلالات بانورامية خلابة، بالإضافة إلى مقهى في الطابق الأرضي ومطعم فاخر في الطابق الأول. كما يضم المشروع مرافق صحية وترفيهية متكاملة، مثل صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة ونظام صوتي متكامل، ومسبح يتم التحكم في درجة حرارته، وجاكوزي، وغرف بخار وساونا منفصلة للرجال والنساء.