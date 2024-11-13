500 مليون درهم قيمة استثمار عقاري جديد في دبي
أعلنت شركة السيب للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات مجموعة السفير، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "رويال ريجنسي سويتس" في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون درهم.
يتميز مشروع "رويال ريجنسي سويتس" بموقع استراتيجي مثالي للاستثمار، حيث يوفر وحدات سكنية بأسعار تتراوح بين 1.18 مليون درهم و 4.4 مليون درهم، مع خطة سداد ميسرة 60/40 تناسب مختلف المستثمرين. وبسعر إطلاق يبلغ 1800 درهم للقدم المربعة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد استثمارية مجزية، ويجذب المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص واعدة في سوق دبي العقارية المزدهرة.
وقال "جيه بي كالواني"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السيب للتطوير العقاري: "يُجسد مشروع "رويال ريجنسي سويتس" رؤيتنا الطموحة لإعادة صياغة مفهوم السكن الفخم في دبي، ويتماشى هذا المشروع مع التزامنا بتقديم قيمة استثنائية وتصميم مبتكر ومستدام للمُشترين. ونحن على ثقة تامة بأن "رويال ريجنسي سويتس" سيُرسي معايير جديدة في سوق دبي العقارية النابضة بالحياة، من خلال تقديم وحدات سكنية فريدة تُلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء".
ومن أجل ضمان سير عملية تطوير المشروع بسلاسة وتحقيق أعلى معايير الجودة في البناء والتصميم والإدارة، عقدت شركة السيب للتطوير العقاري شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة في دبي.
ستصبح وحدات "رويال ريجنسي سويتس" من أكثر الوحدات طلباً في منطقة الخليج التجاري، وذلك بفضل مجموعة من العوامل منها سهولة الوصول إلى الموقع وأسعارها التنافسية ومرافقها الراقية. وتشمل أبرز ميزات المشروع ردهة واسعة توفر إطلالات بانورامية خلابة، بالإضافة إلى مقهى في الطابق الأرضي ومطعم فاخر في الطابق الأول. كما يضم المشروع مرافق صحية وترفيهية متكاملة، مثل صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة ونظام صوتي متكامل، ومسبح يتم التحكم في درجة حرارته، وجاكوزي، وغرف بخار وساونا منفصلة للرجال والنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع ميزات مستدامة ومريحة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية المخصصة، ومصعد الخدمة، وأنظمة اتصال داخلي متقدمة. كما يحتوي على مناطق ترفيهية ذات مناظر طبيعية خلابة وتصميمات داخلية فاخرة، مع خيارات أتمتة المنازل الذكية في وحدات مختارة، وأبواب قابلة للطي في الشقق المكونة من 3 غرف نوم، وجاكوزي في الشرفات.
من المقرر الانتهاء من مشروع "رويال ريجنسي سويتس" في 31 مارس 2027، وسيمثل إضافة نوعية لمحفظة شركة السيب للتطوير العقاري في دبي، كما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في قطاع العقارات.