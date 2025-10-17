500 مليار دولار: "الأماكن النسائية" تحوّل الخصوصية إلى قوة اقتصادية جديدة في الخليج

يُحفّز هذا النمو موجةً من البرامج الجديدة المُركّزة على اهتمامات المرأة واستقلاليتها، بدءًا من مهرجانات اللياقة البدنية في الرياض ووصولًا إلى المنتديات المهنية في دبي. وصرح كوزمين إيفان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاتينيوم ليست، قائلاً: "تشهد المنطقة بأكملها طفرةً في الشركات المُركّزة على السفر الذي تقوده النساء". ووفقًا لشركة غراند فيو ريسيرش، تُمثّل النساء الآن أكثر من نصف إجمالي السفر الفردي عالميًا، ومن المتوقع أن يتضاعف قطاع السفر المُخصّص للنساء ثلاث مرات بحلول عام 2033 مع تزايد الطلب على الخصوصية والأمان والاستقلالية. ووفقًا لإيفان، يُصبح الخليج أرضًا خصبة لاختبار هذا التحوّل. فالإصلاحات القانونية، والاستثمار في البنية التحتية، وظهور فئة جديدة من المهنيات المستقلات، تُحفّز الطلب الإقليمي. وأضاف: "نعتقد أن قطاع الترفيه الذي يُركّز على النساء يُظهر بالفعل علامات على أنه قطاع مُستدام ذاتيًا في الخليج. ويمكنك رؤية ذلك في البيانات وفي الطريقة التي يُصمّم بها المُنظّمون برامج تُركّز تحديدًا على اهتمامات المرأة".