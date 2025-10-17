500 مليار دولار: "الأماكن النسائية" تحوّل الخصوصية إلى قوة اقتصادية جديدة في الخليج

في السابعة صباحًا، تُفتح أبواب نادي البطين الشاطئي للسيدات في أبوظبي. تدخل النساء بكثافة مع لاتيه الماتشا المثلج وحقائب الشاطئ المنسوجة، بأسعار تبدأ من ٢٥ درهمًا إماراتيًا فقط في أيام الأسبوع، أو ٤٠ درهمًا إماراتيًا في عطلات نهاية الأسبوع. تستمتع النساء المحجبات بمساحة بحرية خاصة بهن، بعيدًا عن الكاميرات والرجال؛ فقط ضوء الشمس، والثرثرة، وأصوات الأطفال يلعبون في المياه الضحلة.
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، تعمل البلديات على توسيع الشواطئ المخصصة للنساء لتلبية التفضيلات الثقافية والدينية للخصوصية والاحتشام. من أبوظبي إلى الشارقة، تُسهّل هذه المساحات المدعومة حكوميًا الترفيه دون أي تنازلات. فهي بأسعار معقولة، ومناسبة للعائلات، ومتوافقة مع القيم المحلية. كما أنها تُصبح مراكز أعمال بحد ذاتها، تجذب البائعين، ومُشغّلي مراكز العافية، والعلامات التجارية المحلية التي ترى فرصةً في خدمة قاعدة عملاء متنامية ومخلصة.
يمتد هذا الطلب على الخصوصية والمجتمع إلى قطاعات جديدة. في جميع أنحاء الخليج، تبرز المساحات المخصصة للنساء فقط، والتي تُعنى بهن أولاً، كفرص أوسع تتجاوز بكثير الترفيه. وقد بدأت العلامات التجارية بالفعل باختبار هذا المنطق: فقد تم إطلاق كينتسوغي سبيس في أبوظبي كنادٍ صحيّ خاص بالنساء فقط، وافتتحت فيتنس فيرست صالات رياضية خاصة بالنساء فقط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقدمت لانا من مجموعة دورشيستر يومًا حصريًا في السبا للسيدات فقط، مع باقة من الخصوصية تُعتبر "فخامة".
ما كان سائدًا في قطاع التجزئة، وخاصةً في عالم الموضة والجمال، يتبلور الآن في قطاعات السفر والعافية والترفيه. من نادي دانا بيتش في المملكة العربية السعودية إلى منتجع تاليس سبا المخصص للسيدات فقط في جميرا، تتطور التجارب التي تُركّز على النساء من تجارب اجتماعية إلى أعمال جادة. يكتشف المطورون والعلامات التجارية ومنظمو الفعاليات ما عرفته النساء سرًا لسنوات: عندما تُصمّم المساحات للنساء، تمتلئ وتُحجز.
الطلب نفسه الذي يملأ نوادي الشاطئ يوم السبت يُحرك الآن جداول فعاليات الترفيه بأكملها. تُشير منصة بلاتينيوم ليست، إحدى أكبر منصات حجز التذاكر والترفيه في المنطقة، إلى أن النساء يُشكلن الآن 43% من إجمالي مشتريات التذاكر، بعد أن كانت النسبة أقل من 20% قبل عامين. ويتجلى هذا النمو في جميع فعاليات الفعاليات. ففي الرياض، يجمع منتدى المرأة المبدعة رائدات الأعمال ورائدات الأعمال في جلسات نقاش وجلسات تواصل. وفي دبي، يجمع منتدى مؤتمرات المرأة بين ورش العمل وبرامج الصحة والعافية التي تجذب الحضور من جميع أنحاء الخليج. حتى فعاليات اللياقة البدنية، مثل "لي ميلز لايف الرياض"، تشهد مشاركة المزيد من النساء. فما بدأ كتجمعات متخصصة أصبح الآن تيارًا مستمرًا يُرسخ الآن جزءًا من اقتصاد الخليج المُخصص للنساء فقط.
يُحفّز هذا النمو موجةً من البرامج الجديدة المُركّزة على اهتمامات المرأة واستقلاليتها، بدءًا من مهرجانات اللياقة البدنية في الرياض ووصولًا إلى المنتديات المهنية في دبي. وصرح كوزمين إيفان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاتينيوم ليست، قائلاً: "تشهد المنطقة بأكملها طفرةً في الشركات المُركّزة على السفر الذي تقوده النساء". ووفقًا لشركة غراند فيو ريسيرش، تُمثّل النساء الآن أكثر من نصف إجمالي السفر الفردي عالميًا، ومن المتوقع أن يتضاعف قطاع السفر المُخصّص للنساء ثلاث مرات بحلول عام 2033 مع تزايد الطلب على الخصوصية والأمان والاستقلالية. ووفقًا لإيفان، يُصبح الخليج أرضًا خصبة لاختبار هذا التحوّل. فالإصلاحات القانونية، والاستثمار في البنية التحتية، وظهور فئة جديدة من المهنيات المستقلات، تُحفّز الطلب الإقليمي. وأضاف: "نعتقد أن قطاع الترفيه الذي يُركّز على النساء يُظهر بالفعل علامات على أنه قطاع مُستدام ذاتيًا في الخليج. ويمكنك رؤية ذلك في البيانات وفي الطريقة التي يُصمّم بها المُنظّمون برامج تُركّز تحديدًا على اهتمامات المرأة".
يعكس مسار اقتصاد الخليج الذي يُولي المرأة الأولوية، سعي المنطقة الأوسع نحو التنويع الاقتصادي - سريعًا، قائمًا على البيانات، وتجاريًا بلا تردد. تشير التقارير إلى أن شركات السفر والترفيه التي تُولي المرأة الأولوية في المنطقة قد توسعت بأكثر من 230% في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بظهور شركات تنظيم الرحلات السياحية المتخصصة، ومنتجعات اللياقة البدنية، وفعاليات التواصل. وصرح إيفان: "بدأ المنظمون والشركاء يدركون جدوى هذه الفئة تجاريًا. لم تعد فئةً متخصصة؛ بل أصبحت جمهورًا محددًا ذا وزن اقتصادي حقيقي".
وفقًا لأفنان بن خليف، مديرة دعم العملاء والخدمات في بلاتينيوم ليست بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن قاعدة مستخدمات المنصة المتنامية تُعيد صياغة أسلوب تواصلها وتسويق فعالياتها. وأضافت: "نُجري تجارب مستمرة لفهم ما يُناسب مختلف الجماهير، بدءًا من نبرة الصوت والمؤثرات البصرية وصولًا إلى الموضع والرسائل".
هذا يعني الانتقال من حملاتٍ شاملةٍ إلى حملاتٍ مصممةٍ خصيصًا تُولي الأولوية للراحة والخصوصية والقيم التي تُلامس مشاعر النساء في المنطقة. وأضافت بن خليف: "في الفعاليات المخصصة للنساء فقط، نحرص على أن تعكس رسائلنا شعورًا بالأمان والانتماء".
تكمن وراء هذه اللغة استراتيجية قائمة على البيانات. طورت بلاتينيوم ليست أدوات لتقسيم الجمهور حسب الجنس والاهتمامات والموقع، مما يسمح للمنظمين باستهداف فئات سكانية محددة بدقة أكبر. في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب التسويق الموجه للجنسين عناية فائقة، تضمن هذه الدقة وصول الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب. وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على الترويج لفعالية، بل يتعلق بفهم كيفية تفاعل النساء، بما في ذلك كيفية اكتشافهن لعمليات الشراء التي تؤثر على هذه الشركات، وإتمامها في النهاية.
لا يقتصر التغيير على الاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضًا حرية التنقل. منذ أن رفعت المملكة العربية السعودية قيود السفر على النساء عام ٢٠١٩، أصبح المزيد منهن يحصلن على جوازات سفر، ويخططن لرحلاتهن، ويحجزن تجاربهن بشكل مستقل. وقد خلق هذا الإصلاح، الذي يُعد جزءًا من أجندة رؤية المملكة ٢٠٣٠، نوعًا جديدًا من المستهلكين: النساء اللواتي يُحركن الطلب في قطاعي الترفيه والسياحة في الخليج. وبالنسبة لمنصات مثل بلاتينيوم ليست، أصبح هذا الاستقلال تحولًا اجتماعيًا وفرصة عمل في آنٍ واحد.
تُسلّط مدونات السفر، مثل "أغينست ذا كومباس" و"إكسبلور وورلد وايد"، الضوء الآن على كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كوجهات آمنة وعملية للمسافرات المنفردات، مُتحدّيةً بذلك الصور النمطية القديمة ومُقدّمةً إرشاداتٍ واضحةً حول كيفية استكشاف الخليج بثقة. على الصعيد العالمي، قُدّرت قيمة سوق السفر المنفرد للنساء بنحو 262.6 مليون دولار أمريكي (2.4 مليار درهم إماراتي) في عام 2024، وفقًا لشركة "جراند فيو هورايزون"، ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة بنسبة تقارب 15% سنويًا حتى عام 2030. وفي المملكة العربية السعودية وحدها، أفادت هيئة السياحة بأن النساء شكّلن 44% من إجمالي الزوار العام الماضي، مما يُشير إلى أن الإصلاحات القانونية والانفتاح الثقافي تُعيدان تعريف من يُسافر ومن يُنفق في جميع أنحاء المنطقة.
مع انفتاح دول مجلس التعاون الخليجي وقطاع السياحة بشكل عام، تتلاشى الحدود بين الترفيه والسفر وأسلوب الحياة. بالنسبة للعديد من النساء، أصبحت رحلة نهاية الأسبوع إلى دبي أو جدة تشمل الآن لقاءات عمل وجلسات لياقة بدنية وتسوقًا مُختارًا بعناية، مما يُثبت أن حرية تنقل النساء أصبحت عملة ثقافية وتجارية.
وأضافت بن خليف أن التحول نفسه واضح في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا، حيث ساهمت الاستثمارات في البنية التحتية والنقل والأماكن المخصصة للنساء فقط في جعل الترفيه أكثر سهولة وشمولية. وقالت: "في الوقت نفسه، ساهمت الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية والسلامة، بدءًا من الأماكن المخصصة للنساء فقط وصولًا إلى تحسين المساحات العامة، في جعل الترفيه أكثر سهولة". وأضافت: "ما نشهده ليس مجرد تمكين اقتصادي، بل هو أيضًا تفويض ثقافي واستقلالية شخصية، والقدرة على اتخاذ القرار والحجز والحضور بشروطك الخاصة".
يُصبح السفر عبر الحدود أحد أوضح المؤشرات على تنامي قدرة المرأة على التنقل والإنفاق في الخليج. ويتزايد عدد النساء اللواتي يحجزن تذاكر الحفلات الموسيقية والمنتديات والفعاليات الخاصة بنمط الحياة خارج مدنهن الأصلية، حيث تُشكل الرياض ودبي والبحرين دائرة إقليمية جديدة. وأوضحت بن خليف: "منطقتنا مترابطة للغاية. ففي العديد من الفعاليات الكبرى، يأتي ما يصل إلى 60% من مبيعات التذاكر من خارج الدولة المضيفة، وفي المتوسط، تُمثل عمليات الشراء عبر الحدود ما بين 15 و20% من إجمالي المبيعات".
ويظهر هذا الاتجاه بشكل خاص بين النساء اللواتي يبحثن عن تجارب مصممة خصيصًا لهن، بدءًا من منتجعات العافية في دبي إلى المنتديات المهنية في الرياض، مما يشير إلى وجود سوق إقليمية متنقلة ومربحة.
يعتمد جزء كبير من استقطاب هذه الشريحة المتنامية على كيفية تواصل العلامات التجارية. فما كان يُعتبر سابقًا مجرد ممارسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات أصبح استراتيجية أعمال متكاملة. وصرحت فلادا لوموفا، الرئيسة التنفيذية لشركة PRHub.ae، بأن الشركات تتجاوز حملات "التمكين" الرمزية لتدمج رسائل تُركّز على المرأة في صميم علاماتها التجارية. وأضافت: "قبل بضع سنوات، كانت الحملات الموجهة للنساء غالبًا ما تندرج تحت بند المسؤولية المؤسسية. أما الآن، فنحن نبتعد عن لغة التمكين المبهمة نحو قيمة حقيقية - المجتمع، والشمول، والخبرة".
يتجلى هذا التطور في ازدهار المشاريع المخصصة للنساء فقط. فالفنادق تُطلق منتجعات صحية حصرية، ونوادي اللياقة البدنية وصالات الشاطئ تُسوّق الخصوصية على أنها رفاهية، ويُنشئ مُنظّمو الفعاليات جداول أعمال كاملة حول المنتديات واللقاءات والمعارض التي تقودها النساء. بالنسبة لشركات العلاقات العامة مثل شركة لوموفا، لم تعد المهمة تقتصر على الترويج لهذه المشاريع فحسب، بل تشكيل الهوية الكامنة وراءها، وصياغة سرديات تبدو أصيلة لحياة النساء. قالت لوموفا: "اللغة التي يتردد صداها الآن هي لغة حوارية وتستند إلى تجربة حقيقية". "الأمر لا يتعلق بالوعد بالتمكين؛ بل بإظهار الصلة، وبكيفية ملاءمة المنتج أو التجربة لحياة المرأة". هناك تحول إقليمي واضح بالفعل في الحملات في جميع أنحاء الخليج. في المملكة العربية السعودية، تم الترويج لمتاجر مجموعة لولو المخصصة للنساء فقط من خلال رسائل مجتمعية تركز على الخصوصية والسهولة، بينما سلطت حملة دايسون "أوليات" الضوء على النساء الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وريادة الأعمال، وربطت الابتكار بالهوية بدلاً من الطموح. وقالت لوموفا: "بدلاً من القول: 'أنت تستحق هذه الرفاهية'، فإن الحملات الأكثر فعالية تقول: 'إليك كيف تخدم هذه الأهداف'".
ترى لوموفا أن مستقبل العلاقات العامة في اقتصاد يُركّز على المرأة يعتمد على المصداقية، والتواصل الثقافي، والرغبة في تجاوز أساليب التسويق التقليدية. العلامات التجارية التي تحظى بجاذبية حقيقية هي تلك التي تبني الثقة من خلال سرد القصص، وبناء مجتمع مترابط، ومشاركة التجارب، بدلاً من الرسائل الموجهة. تقول لوموفا: "خذوا هدى قطان، من هدى بيوتي، على سبيل المثال. لقد بنت إمبراطورية عالمية من خلال التواصل المباشر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من رحلتها. هذا النوع من الولاء أمر نادرًا ما يُضاهيه الإعلان التقليدي".
هذا المنطق نفسه، أي التصميم المتعمد، يُوجِّه الابتكار في مجال التكنولوجيا. لقد أصبح الوصول بحد ذاته بنيةً تحتية، واستقلال المرأة المتزايد يُغيِّر طريقة بناء منصات السفر والتنقل لأنظمتها.
من بين الشركات الناشئة التي تغتنم هذه الفرصة، Visarun.ai، وهي شركة تقنية مقرها دبي، تُقدم لعملائها منصةً تعمل على أتمتة عملية طلب تأشيرات الموظفين. تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لأتمتة معظم إجراءات التأشيرات، متجاوزةً بذلك الإجراءات البيروقراطية التي غالبًا ما تُبطئ السفر الإقليمي لرواد الأعمال والمهنيين، وكثير منهم نساءٌ يُبنين حياةً ومهنًا عابرةً للحدود. وصرحت ألينا لاكينا، مؤسِّسة الشركة: "تخسر المنطقة أكثر من 500 مليار دولار بسبب نقص استغلال إمكانات المرأة. ويُمثل تنامي حركة تنقل النساء في المنطقة موجةً اقتصاديةً جديدة. فهناك فئةٌ من المهنيين المستقلين والمتنقلين آخذةٌ في الظهور، تُشكِّل بيئاتٍ للسفر والانتقال والأعمال".
من خلال تسريع وتبسيط التنقل، تُحوّل شركات ناشئة مثل Visarun التكنولوجيا إلى بنية تحتية تُمكّن من المشاركة، لا مجرد السفر. وهذا مؤشر آخر على أن تنقل المرأة ليس مجرد أثر جانبي للإصلاح، بل هو جزء من المحرك الاقتصادي لدول الخليج. وهذا الزخم نفسه يُغيّر طريقة بناء النساء لمشاريعهن وأماكن عملهن. وقد أتاح ازدياد المساحات المخصصة للنساء فقط آفاقًا جديدة من الفرص. فما بدأ كاستجابة للتفضيلات الثقافية والدينية تطور إلى شبكة من البيئات التجارية حيث تُبدع النساء وتستثمر وتقود وفقًا لشروطهن الخاصة.
قالت نيكيتا ساشديف، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة لونا للعلاقات العامة، إن ما يشهده الخليج اليوم لم يعد يقتصر على فئة محددة. وأضافت: "لقد تجاوزنا مرحلة 'الفئة المحددة'. فالنساء لا يشاركن في الأعمال فحسب، بل يُقدِّمن قطاعات لم تكن موجودة حتى قبل عقد من الزمان. في مجالات الويب 3، والتكنولوجيا المالية، والإعلام، رأيت نساءً يبنين أعمالهن من الصفر بمزيج من المرونة والدقة، مما يُعيد تشكيل مفهوم القيادة في هذه المنطقة. لم تعد هذه الحركة "نسوية"، بل حركة اقتصادية."
قالت ساشديف إن المشاريع التي تقودها النساء، بما في ذلك المساحات المخصصة للنساء فقط، تُحفّز نوعًا جديدًا من النمو يمزج بين الربحية والهدف. وأضافت: "ما يميز دبي والمنطقة عمومًا هو أنها لا تُمكّن النساء فحسب، بل تُتيح لهن الوصول إلى المستثمرين والبنية التحتية والظهور العالمي. وهذا يُحدث تأثيرًا مُضاعفًا".
كما تتيح بيئة الأعمال في دبي للنساء فرصةً لتوسيع نطاق أفكارهن. وقالت: "تكمن أعظم نقاط قوة دبي في أنها تُكافئ الطموح، لا الخلفية". وأضافت: "إن دعم الابتكار يجعلها من الأماكن القليلة التي يُمكن للمرأة فيها الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة. أضف إلى ذلك الأمان والشمولية والشبكة الدولية، وليس من المُستغرب أن تُؤسس نساء من جميع أنحاء العالم أعمالهن هنا".
في جميع أنحاء الخليج، أصبحت المشاريع النسائية جزءًا من مسار نمو أوسع. ما بدأ كمساحة رملية خاصة تحول إلى حركة إقليمية، حيث لا تقتصر مشاركة النساء على الاقتصاد فحسب، بل يبنينه، شاطئًا واحدًا، مشروعًا واحدًا، وفكرة واحدة في كل مرة.