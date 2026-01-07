50% خصم على رسوم التسجيل لمشتري العقارات في "أكريس 2026" بالشارقة

قال إن أحد أبرز معالم المعرض هو أن المشترين سيحصلون على خصم 50 في المائة من رسوم التسجيل الحكومية؛ وبالتالي، سيستفيد كل من المطور والمشتري من الصفقة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم السوق العقاري المحلي، الذي نما بشكل كبير بعد إدخال قانون التملك الحر في الإمارة قبل بضع سنوات.