50% خصم على رسوم التسجيل لمشتري العقارات في "أكريس 2026" بالشارقة

من المتوقع تنفيذ معاملات عقارية تزيد قيمتها عن 5 مليارات درهم في معرض الشارقة العقاري المقبل "أكريس 2026" هذا الشهر بفضل الحوافز التي ستقدم للمشترين والمشاريع الجديدة التي سيتم عرضها خلال المعرض الذي يستمر أربعة أيام.
“نتوقع أكثر من 120 عارضًا، يعرضون أكثر من 200 مشروع خلال أكريس 2026. كما نقيم أكثر من 30 ورشة عمل وبودكاست. في عام 2025، حققنا مبيعات تزيد عن 4 مليارات درهم خلال المعرض.
“هذا العام، نتوقع أكثر من ذلك، لأن مشاريع جديدة قد أُعلنت وسيتم الإعلان عن المزيد خلال المعرض. نتوقع أن تنمو المبيعات وعدد الزوار بنسبة 20 إلى 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي”، قال سعيد غانم السويدي، رئيس لجنة ممثلي مجموعة أعمال قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
قال إن أحد أبرز معالم المعرض هو أن المشترين سيحصلون على خصم 50 في المائة من رسوم التسجيل الحكومية؛ وبالتالي، سيستفيد كل من المطور والمشتري من الصفقة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم السوق العقاري المحلي، الذي نما بشكل كبير بعد إدخال قانون التملك الحر في الإمارة قبل بضع سنوات.
“لقد نما العقار في الشارقة بسبب قانون التملك الحر، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وإطلاق مشاريع جديدة، والعروض الجذابة التي يقدمها المطور”، قال السويدي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة المنظمة لأكريس.
ستقوم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة بتنظيم معرض الشارقة العقاري “أكريس” من 21 إلى 24 يناير في مركز إكسبو، الشارقة.
في نوفمبر 2025، سجل قطاع العقارات في الشارقة رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا، حيث بلغت إجمالي المعاملات 9.5 مليار درهم، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله في تاريخ الإمارة.
يمتد المعرض السنوي على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ويجذب أكثر من 15,000 زائر ومستثمر من جميع أنحاء البلاد والخارج.
قال محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة: "يشهد سوق العقارات في الشارقة نموًا متوازنًا وفرصًا متنوعة".
وأكد أن غرفة الشارقة تدعم هذا النمو بنشاط من خلال تطوير مبادرات مستهدفة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير منصات فعالة تدفع النمو المستدام للأعمال.
وفي الوقت نفسه، قال سعيد غانم السويدي إن معرض أكريس يمثل منصة استراتيجية تعكس حيوية وديناميكية سوق العقارات في الشارقة وتقدم نهجًا أكثر تقدمًا للاستثمار العقاري.
وأوضح أن المعرض يمكن المطورين والمستثمرين من عرض المشاريع العقارية، وتقديم حلول عقارية مبتكرة، وبناء شراكات طويلة الأمد. كما يعمل كحافز اقتصادي يدعم النمو العالي القيمة في قطاع العقارات ويعزز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للاستثمار المستدام.
بعض كبار التنفيذيين في الصناعة سيتحدثون خلال المعرض عن مواضيع متنوعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في العقارات، واتجاهات السوق، وتغير تفضيلات المشترين/المستأجرين، وأهم أحكام تنظيمات العقارات في الشارقة، وجوانب العرض والطلب في السوق.
قالت الدكتورة فاطمة خليفة المقرّب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن معرض أكريس هو حدث رئيسي في الشارقة، وشهادة على ازدهار العقارات في الإمارة.
قالت: "نرى أن القطاع ينمو عامًا بعد عام، والمطورون حريصون على المشاركة لأن مكانته تنمو عالميًا. سيكون لدينا وزراء ودبلوماسيون يحضرون المعرض. نرى الكثير من التفاعل والاهتمام من المستثمرين الدوليين لأن العقارات تزدهر والمناخ الاستثماري هنا في البلاد جذاب للغاية".