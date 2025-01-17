5 مليارات دولار..استثمار تاريخي لتوسيع مراكز البيانات في دبي

أعلن سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن هذا الاستثمار المهم، الأول من نوعه في المنطقة، والذي من شأنه أن يوسع من سعة مراكز البيانات في الإمارات والشرق الأوسط.