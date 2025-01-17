5 مليارات دولار..استثمار تاريخي لتوسيع مراكز البيانات في دبي
مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتقنياته في جميع الصناعات، أعلنت دبي عن قرار رئيسي.
بعد أقل من عام من إطلاق مبادرة "مخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي"، استثمرت شركة الاستثمار الخاص العالمية KKR & Co 5 مليارات دولار (حوالي 18.365 مليار درهم) في مركز الخليج للبيانات الذي يقع في دبي.
تعتبر شركة الخليج للبيانات من الشركات الرائدة في توفير حلول مراكز البيانات، وهي الشركة التي تقود الابتكار التكنولوجي منذ عام 2012.
أعلن سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن هذا الاستثمار المهم، الأول من نوعه في المنطقة، والذي من شأنه أن يوسع من سعة مراكز البيانات في الإمارات والشرق الأوسط.
وأضاف سموه: "نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركاء مع سعينا إلى تطوير القدرات الرقمية لدبي ودفع ابتكارات الذكاء الاصطناعي. دبي هي المستقبل، والمستقبل هو دبي".