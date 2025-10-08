5 محطات ثقافية كبرى في الشارقة تضيء طريق المعرفة

تمتد حديقة مليحة الوطنية على مساحة 34.2 كيلومتر مربع في وسط الشارقة، وتقدم دمجاً فريداً بين التراث والتعليم والمغامرات الخارجية. يحتوي الموقع على بقايا أثرية تعود إلى أكثر من 210,000 سنة، إلى جانب مركز مليحة الأثري الذي يمكن الزوار من التفاعل المباشر مع الماضي القديم للمنطقة. تشمل التجارب المتاحة ركوب الخيل، التخييم، التنزه الجبلي، والطيران الشراعي في سكاي أدفنتشرز، أول مركز طيران شراعي مرخص في الإمارات. كما تقدم الحديقة برامج تعليمية تركز على علم الفلك، مثل معسكر الفضاء، وتعتبر جزءاً من منظر فايا القديم الذي تم إدراجه رسمياً على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2025.