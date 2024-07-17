5 طائرات جديدة تعزز الشحن الجوي بالإمارات

وقد طلبت شركة الطيران بالفعل 5 طائرات شحن من طراز بوينج 777، كما قامت بتحويل 10 طائرات من طراز 777-300ER إلى طائرات شحن.

ووفقاً للمصادر، ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز سعة الشحن المتاحة على متن الطائرة الرئيسية لشركة الطيران بنسبة 30 في المائة، كما سيتوقف بعض أسطول الشحن القديم عن العمل بعد استلام طائرات الشحن 777 الجديدة بحلول العام المقبل.