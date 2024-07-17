5 طائرات جديدة تعزز الشحن الجوي بالإمارات
علمت صحيفة خليج تايمز أن شركة الإمارات للشحن الجوي قدمت طلباً بقيمة مليار دولار لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777، ومن المتوقع تسليمها بين عامي 2025 و2026.
وقد طلبت شركة الطيران بالفعل 5 طائرات شحن من طراز بوينج 777، كما قامت بتحويل 10 طائرات من طراز 777-300ER إلى طائرات شحن.
ووفقاً للمصادر، ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز سعة الشحن المتاحة على متن الطائرة الرئيسية لشركة الطيران بنسبة 30 في المائة، كما سيتوقف بعض أسطول الشحن القديم عن العمل بعد استلام طائرات الشحن 777 الجديدة بحلول العام المقبل.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، إن طائرات الشحن الجديدة سوف تلبي الطلب المتزايد للعملاء.
وقال سموه افي منشور على منصة X: "يسعدني الإعلان عن طلبية جديدة لشراء خمس طائرات شحن من طراز بوينج 777، للانضمام إلى أسطول الإمارات للشحن الجوي بين عامي 2025 و 2026. هذا الاستثمار يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل ويشكل خطوة إضافية في خطط الإمارات للشحن الجوي للنمو الاستراتيجي طويل المدى. يتواصل نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمركز تجاري عالمي."
وأضاف سموه: "تتضمن المرحلة التالية من إستراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص، الإمارات للشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية".
تعزيز قدرة الشحن
وبالإضافة إلى الطائرات العشر من طراز بوينج 777F التي طلبتها الشركة، سيتم تعزيز قدرات الشحن لدى الناقلة من خلال تحويل 10 طائرات من طراز 777-300ER حالياً إلى طائرات شحن، مما يرفع أسطول طيران الإمارات للشحن إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.
وتقدمت طيران الإمارات بطلب مؤكد لشراء 205 طائرات من طراز 777-X، ومن المتوقع أن تتسلم أول طائرة من طراز 777-9 بحلول نهاية عام 2025. ومع أحدث طلب بقيمة مليار دولار لشراء خمس طائرات شحن من طراز بوينج 777 سيرتفع إجمالي طلبيات الناقلة إلى 315 طائرة عريضة الشكل.
وقالت "ستيفاني بوب"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: "تحظى الإمارات للشحن الجوي بمكانة مرموقة في التميز التشغيلي والابتكار، ويشرفنا اختيارها مرة أخرى لطائرة الشحن بوينج 777 لتوسيع نطاق شبكتها العالمية، نحن نقدّر ثقة طيران الإمارات في عائلة طائرات بوينج عريضة الشكل، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الإستراتيجية طويلة المدى".
وتوفر بوينج أكثر من 90% من سعة الشحن المخصصة على مستوى العالم، بما في ذلك الطائرات الجديدة والمعدلة. وتعتبر طائرة شحن 777 هي الطائرة ذات الأكثر مبيعات للشركة على الإطلاق، حيث تم تسليم أكثر من 265 طائرة حتى الآن.