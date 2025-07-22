5 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب بدبي خلال 24 ساعة

صباح الثلاثاء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا 408.75 درهمًا إماراتيًا، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الماضي عند 403.75 درهمًا إماراتيًا. ومن بين الأنواع الأخرى، قفز سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا إلى 378.5 درهمًا إماراتيًا، و362.75 درهمًا إماراتيًا، و311 درهمًا إماراتيًا على التوالي.