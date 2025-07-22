5 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب بدبي خلال 24 ساعة

قفزت أسعار الذهب في دبي بمقدار 5 دراهم للجرام خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهر.
صباح الثلاثاء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا 408.75 درهمًا إماراتيًا، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الماضي عند 403.75 درهمًا إماراتيًا. ومن بين الأنواع الأخرى، قفز سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا إلى 378.5 درهمًا إماراتيًا، و362.75 درهمًا إماراتيًا، و311 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
استقر سعر الذهب الفوري عند 3,388.61 دولارًا للأونصة صباح الثلاثاء. ويدعم هذا المعدن النفيس ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يتطلع المستثمرون إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.
كان مؤشر الدولار الأميركي يحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الاثنين.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون، إن مجمع المعادن النفيسة كان المستفيد الواضح من الانهيار الفني في مؤشر الدولار الأميركي، حيث أصبحت العلاقة اليومية بين الذهب والدولار وثيقة بشكل ملحوظ.
وأضاف أن أحجام تداولات الذهب قد ارتفعت خلال الـ 24-36 ساعة الماضية، حيث تصدّر الذهب قائمة الأسواق الأكثر تداولاً. وقال: "شهدت السوق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب الفورية، حيث تجاوزت نطاق تداولها بين 3370 و3300 دولار أمريكي، وهو النطاق الذي حافظ عليه منذ أوائل يوليو، مع استقرار عقود الذهب الآجلة للشهر السابق فوق 3400 دولار أمريكي، محققةً أعلى مستوى لها خلال التعاملات الآسيوية".