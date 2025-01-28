5% ارتفاع متوقع لقطاع العقارات الفاخرة بدبي 2025

كما ستكشف كوندور أيضاً عن مشاريعها الجديدة في جزيرة دبي والمجان في وقت لاحق من هذا العام. وتشمل المشاريع السكنية التي حظيت باستجابة كبيرة من المستثمرين: "سونات ريزيدنس" في مثلث قرية جميرا (JVT)، و"كوندور كاسل" و"كوندور كونسبت 7" في قرية جميرا الدائرية (JVC)، و"كوندور مارينا ستار" في مرسى دبي.