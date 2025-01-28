5% ارتفاع متوقع لقطاع العقارات الفاخرة بدبي 2025
بعد أن اختتم قطاع العقارات الفاخرة في دبي العام الماضي بنجاح، حصل على دفعة قوية في 2025 مع إطلاق مشروع "كوندور جولف لينكس 18" في مدينة دبي الرياضية بقيمة 300 مليون درهم.
وسيضيف المشروع السكني الخامس لشركة التطوير العقاري الفاخرة "كوندور ديفلوبرز" إلى عشرات المئات من الوحدات المتميزة التي في طور التنفيذ في عام 2025 والتي ستكمل استراتيجية دبي لتعزيز مكانة المدينة كوجهة متميزة للمستثمرين الدوليين والأفراد ذوي الثروات العالية.
وقال "فيدياداران سيفابراساد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوندور ديفلوبرز: "نحن في كوندور نؤمن بخلق قيمة تعزز أسلوب الحياة وتوفر عوائد جيدة لمستثمرينا، ومشروع كوندور جولف لينكس 18 يتماشى مع هذا الهدف كأحد المطوّرين الفاخرين. وجود العقار في مدينة دبي الرياضية، التي تعتبر مجتمعاً متطوراً قريباً من المعالم الرئيسية للمدينة مع بنية تحتية ممتازة ومرافق فاخرة، هو في حد ذاته مكسب كبير للمستثمرين."
وبحسب "نايت فرانك"، من المتوقع أن تستمر أسعار المنازل في دبي في الارتفاع العام المقبل بعد زيادة بنسبة 20٪ في 2024. تظهر المؤشرات استمرار تعافي السوق، حيث يتزايد الطلب على العقارات نتيجة لإدارة الحكومة للجائحة وسياسات التأشيرات التي جذبت المشترين الأجانب.
في حين من المتوقع أن يشهد سوق السكن ارتفاعاً بنسبة 8.0 في المائة في عام 2025، فمن المتوقع أن يرتفع قطاع العقارات الفاخرة بنسبة 5.0 في المائة في المتوسط هذا العام.
وقال "سيفابراساد" إن تركيز كوندور على إنشاء مساحات سكنية فاخرة يتماشى أيضاً مع رؤية دبي لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة متميزة للمستثمرين العالميين بموجب استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033.
سيتم بناء "كوندور جولف لينكس 18" على قطعة أرض مساحتها 47,000 قدم مربع، ويضم مجموعة من المرافق المتنوعة التي تلبي احتياجات الحياة السكنية الفاخرة، ويقدم 250 وحدة سكنية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.
أشار سيفابراساد إلى أن بناء "كوندور جولف لينكس 18" يتقدم بسرعة، حيث تم إنجاز 50% من المشروع، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من 2026. كما يتضمن المشروع خطة دفع مغرية.
وأضاف سيفابراساد: "يضيف مشروع كوندور جولف لينك 18 إلى محفظة مشاريعنا التي حظيت بقبول جيد في السوق مع حماس كبير لجودة البناء والمرافق الحصرية والتزامنا بتسليم المشاريع في الوقت المحدد. وسنواصل تطوير عقارات سكنية جديدة مميزة في جميع أنحاء دبي كجزء من استراتيجيتنا للنمو باستثمارات تبلغ 2.5 مليار درهم بحلول عام 2027".
كما ستكشف كوندور أيضاً عن مشاريعها الجديدة في جزيرة دبي والمجان في وقت لاحق من هذا العام. وتشمل المشاريع السكنية التي حظيت باستجابة كبيرة من المستثمرين: "سونات ريزيدنس" في مثلث قرية جميرا (JVT)، و"كوندور كاسل" و"كوندور كونسبت 7" في قرية جميرا الدائرية (JVC)، و"كوندور مارينا ستار" في مرسى دبي.