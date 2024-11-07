49.4% نمو إيرادات"العالمية القابضة" خلال 9 أشهر

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 64.0 مليار درهم، مُحققة زيادة قوية بنسبة 49.4% على أساس سنوي. ويعود الفضل في هذا الأداء المُميز إلى المساهمات الكبيرة لقطاع العقارات والبناء في الشركة العالمية القابضة. وقد استمدّ هذا القطاع زخمه من زيادة إيرادات شركة "الدار" الناتجة عن مبيعات التطوير العقاري القوية، وارتفاع الإيرادات من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الجديدة، ودمج شركات "مدن" و"أدنيك" و"ميزا" وأصول أخرى تحت مظلة "مدن" القابضة (المعروفة سابقاً باسم "كيو" القابضة). بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف زخماً إيجابياً، مدعوماً بفوز شركة الجرافات البحرية الوطنية بمشاريع جديدة، والتقدم المُطّرد في المشاريع الجارية. ومع المكاسب القوية في القطاعات الرئيسية، والنمو الكبير للأصول من خلال هذه الصفقات الاستراتيجية في الأشهر التسعة الأولى، أصبحت الشركة العالمية القابضة على أتمّ الاستعداد لمواصلة مسار النمو هذا في الربع الرابع الواعد.