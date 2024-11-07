49.4% نمو إيرادات"العالمية القابضة" خلال 9 أشهر
أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة شركات عالمية متنوعة مقرها أبوظبي، عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 18.0 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مُسجّلة زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُجسّد هذا النمو التزام الشركة الراسخ بتقديم قيمة مضافة للمساهمين من خلال التنفيذ الاستراتيجي المحكم عبر قطاعاتها الرئيسية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 64.0 مليار درهم، مُحققة زيادة قوية بنسبة 49.4% على أساس سنوي. ويعود الفضل في هذا الأداء المُميز إلى المساهمات الكبيرة لقطاع العقارات والبناء في الشركة العالمية القابضة. وقد استمدّ هذا القطاع زخمه من زيادة إيرادات شركة "الدار" الناتجة عن مبيعات التطوير العقاري القوية، وارتفاع الإيرادات من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الجديدة، ودمج شركات "مدن" و"أدنيك" و"ميزا" وأصول أخرى تحت مظلة "مدن" القابضة (المعروفة سابقاً باسم "كيو" القابضة). بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف زخماً إيجابياً، مدعوماً بفوز شركة الجرافات البحرية الوطنية بمشاريع جديدة، والتقدم المُطّرد في المشاريع الجارية. ومع المكاسب القوية في القطاعات الرئيسية، والنمو الكبير للأصول من خلال هذه الصفقات الاستراتيجية في الأشهر التسعة الأولى، أصبحت الشركة العالمية القابضة على أتمّ الاستعداد لمواصلة مسار النمو هذا في الربع الرابع الواعد.
وقد أعلنت الشركة العالمية القابضة أيضاً عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 21.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.9% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي أصول الشركة 382.9 مليار درهم، مُسجّلة نمواً بنسبة 44.9% منذ ديسمبر 2023، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية ونقل الأصول الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، نما رصيد النقد والأرصدة المصرفية للشركة بنسبة 43.9% ليصل إلى 48.8 مليار درهم، مما عزّز قدرتها على اغتنام المزيد من فرص النموّ المُتاحة.
وقال "سيد بصار شويب"، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تُؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على تنفيذها بدقة في مختلف قطاعاتنا الرئيسية. لقد شهدنا أداءً قوياً في جميع مجالات أعمالنا المتنوعة، مما أدى إلى نموّ مُستدام يُعزز القيمة. ومع اقترابنا من الربع الأخير، نحن في موقع قوي يسمح لنا باقتناص المزيد من الفرص مع التركيز على التميز التشغيلي وخلق القيمة على المدى الطويل. إنني على ثقة بأن هذا النهج سيُعزز مكانة الشركة العالمية القابضة والتزامها بتقديم قيمة استثنائية للمساهمين".