49 % نمو التداولات الإيجارية في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو قدره 2 مليار و277 مليونا وبزيادة بلغت 49 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة، كما تتمتع الإمارة بامتيازات تؤهلها لتكون مدينة نهضة مستدامة في مختلف المجالات.

وقال : إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهدًا للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين، متبنية لمبادئ البرامج الوطنية ومن أهمها برنامج تصفيرالبيروقراطية والهادف لتبسيط الإجراءات وتقليص الخطوات لتحقيق السهولة والسلاسة المطلقة، مشيرا إلى أن مشاريع التكامل مع الشركاء المعنيين وتدشين الأنظمة أسهمت في اتمام المعاملات خلال وقت قياسي وتحقيق الأثر الايجابي في تحسين جودة حياة المتعاملين..

من جانبه قال عمار عبد الكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، إن عدد القيم الإيجارية للعقد السكني خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مليار و211 مليون درهم، كما حققت قيم العقد التجاري في الفترة ذاتها 989 مليون درهم، وسجلت قيم العقد الاستثماري 80 مليون درهم.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري ، أن الموقع الجغرافي المتميز للإمارة باعتبارها حلقة وصل مع الإمارات الأخرى أسهم في ارتفاع عدد العقود السكنية والتجارية والاستثمارية، كما تمكنت الكوادر الطموحة من تحسين رحلة المتعامل ليشهد تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2023، و2022، حيث أنجزت الكفاءات 47.604 معاملات عقد سكني ، و 18.518معاملة عقد تجاري، و169 معاملة عقد استثماري.