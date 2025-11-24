470 وافد يومياً... دبي تكبر أسرع من بيوتها

يشير الخبراء إلى أن نمو عدد السكان في دبي يتجاوز وتيرة المعروض الجديد من الوحدات السكنية، مع استمرار الإمارة في جذب مزيد من المقيمين الجدد، والمستثمرين، والمليونيرات.

ومع توقع استمرار النمو السكاني في الارتفاع، يرى الخبراء أن هذا الاتجاه سيدعم القطاع خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وفقاً لـ«مؤسسة دبي للإحصاء»، ارتفع عدد سكان الإمارة بمقدار 17,660 نسمة خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى 4.04 ملايين نسمة في منتصف نوفمبر، مع تدفق مزيد من المقيمين الجدد، والمحترفين، والمستثمرين إلى المدينة.

وبالمقارنة، تم تسليم 7,800 وحدة فقط خلال الربع الثالث من عام 2025، مع توقع إضافة 14,900 وحدة أخرى في الربع الرابع، ليصل إجمالي المعروض السنوي إلى 44,000 وحدة. وهو رقم أقل بكثير من الزيادة في عدد السكان، بحسب بيانات شركة «كوشمان آند وِيكفيلد كور».

وقال أحد الخبراء:

«حتى الوحدات المباعة أو المطروحة حديثاً لن تكون كافية لتلبية الطلب. يمكن ملاحظة ما يحدث على الطرقات: تزايد في حركة المرور، والجسور الجديدة تُبنى باستمرار. نحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية. فالسكان يتزايدون بوتيرة تفوق العرض».

وأضاف:

«بعض الناس يعتقدون أن تصحيحاً قد يحدث في سوق العقارات، لكن يمكن القول إن ذلك لن يحدث خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. فكل التطورات العالمية — سواء الإيجابية أو السلبية — تؤثّر في دبي بشكل إيجابي. أنا واثق من أن دبي هي المكان الأنسب للمستثمر، لما تتمتع به من أمن، وحياة فاخرة، وانعدام للضرائب، وغيرها من المزايا».

470 ساكناً جديداً و150 منزلاً يومياً

قال فيتيش كيه. كوهلي، المستشار الرئيسي في شركة «ريال ون أسيتس»، إن عدد سكان دبي تجاوز 4.03 ملايين نسمة اعتباراً من أكتوبر 2025، مسجّلاً نمواً بنسبة 4.47% على أساس سنوي، أي بمتوسط 470 مقيماً جديداً يومياً. وهذا يعني حاجة يومية إلى نحو 150 مسكناً جديداً.

وأضاف كوهلي:

«دبي ترحب اليوم بعدد أكبر من الأشخاص والثروات والمستثمرين أكثر من أي وقت مضى، لكن وتيرة تطوير المساكن لا تواكب الطلب. بالنسبة للمشترين، يعني ذلك استمرار الضغط طويل الأمد على المعروض وارتفاعاً في القيمة الرأسمالية، خصوصاً في مجتمعات الفلل والمنازل المتلاصقة».