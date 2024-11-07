47% نمو أرباح "ديار للتطوير" خلال 9 أشهر

وتابع القطامي: "إن مشاريعنا الجديدة، مثل "ريفاج" (RIVAGE)، أول مشروع سكني لنا في أبوظبي، والذي نطوّره بالشراكة مع "أراضي العقارية" (Arady Properties PSC)، إلى جانب مشاريعنا قيد التنفيذ، مثل "إيلاف" ELEVE في جبل علي، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، و"جنات" (Jannat) في ميدتاون، و"مار كازا" (Mar Casa) في مدينة دبي الملاحية، و"ريجاليا" (Regalia) في الخليج التجاري، و"تريا" (Tria) في واحة دبي للسيليكون، جميعها تُسهم في دعم هذا النموّ المستدام. ويُعزى نجاحنا أيضاً إلى فريق عملنا المُتميّز، وتركيزنا الدائم على تلبية احتياجات عملائنا، وهو ما يضمن لنا تقديم مشاريع عالية الجودة، وتوفير خدمات استثنائية لعملائنا الكرام في جميع مراحل رحلتهم، بدءاً من مرحلة ما قبل الشراء وحتى ما بعد التسليم. ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمزيد من التطوّر والازدهار، فإننا نؤكد التزامنا بدعم هذه المسيرة بمشاريع نوعية وتوسّعات مدروسة، مدعومة بخدمات رفيعة المستوى تُلبي تطلّعات عملائنا وشركائنا."