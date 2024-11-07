47% نمو أرباح "ديار للتطوير" خلال 9 أشهر
حققت "ديار للتطوير"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بدبي، قفزة نوعية في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة 348.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها الأرباح 237.5 مليون درهم. وقد أعلنت الشركة عن هذه النتائج المالية المتميزة في إفصاح رسمي لسوق دبي المالي، حيث تُدرج أسهمها للتداول.
وارتفعت أرباح السهم الواحد إلى 7.51 فلساً بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة بذلك زيادة سنوية ملحوظة بلغت 38%، مقارنة بـ 5.43 فلساً في الفترة المماثلة من عام 2023.
وشهدت إيرادات الشركة نمواً مطرداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,040.5 مليون درهم، مقارنةً بـ 939.8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
كما حققت الشركة أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حيث سجّلت إيرادات بلغت 376.1 مليون درهم، بزيادة بنسبة 21% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، والذي بلغت فيه الإيرادات 310.9 مليون درهم. وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 146.2 مليون درهم، بنمو سنوي نسبته 23%، مقارنة بـ 119 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 3.20 فلساً، مسجّلة زيادة سنوية بنسبة 18%، مقارنة بـ 2.72 فلساً في الربع الثالث من عام 2023.
وأكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار"، أن "هذه النتائج المالية القوية تعكس التزامنا الراسخ باستراتيجيتنا الواضحة، والتي عززت مكانتنا كشركة تطوير عقاري رائدة وموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا النجاح ثمرةً لمشاريعنا المُخططة بعناية، وشراكاتنا الاستراتيجية، والإقبال اللافت على محفظتنا العقارية المتنوعة التي تشمل وحدات سكنية وتجارية وفندقية في مواقع استراتيجية بدولة الإمارات. ولا شك أن النموّ المطرد الذي نحققه يعود إلى الازدهار الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة."
وتابع القطامي: "إن مشاريعنا الجديدة، مثل "ريفاج" (RIVAGE)، أول مشروع سكني لنا في أبوظبي، والذي نطوّره بالشراكة مع "أراضي العقارية" (Arady Properties PSC)، إلى جانب مشاريعنا قيد التنفيذ، مثل "إيلاف" ELEVE في جبل علي، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، و"جنات" (Jannat) في ميدتاون، و"مار كازا" (Mar Casa) في مدينة دبي الملاحية، و"ريجاليا" (Regalia) في الخليج التجاري، و"تريا" (Tria) في واحة دبي للسيليكون، جميعها تُسهم في دعم هذا النموّ المستدام. ويُعزى نجاحنا أيضاً إلى فريق عملنا المُتميّز، وتركيزنا الدائم على تلبية احتياجات عملائنا، وهو ما يضمن لنا تقديم مشاريع عالية الجودة، وتوفير خدمات استثنائية لعملائنا الكرام في جميع مراحل رحلتهم، بدءاً من مرحلة ما قبل الشراء وحتى ما بعد التسليم. ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمزيد من التطوّر والازدهار، فإننا نؤكد التزامنا بدعم هذه المسيرة بمشاريع نوعية وتوسّعات مدروسة، مدعومة بخدمات رفيعة المستوى تُلبي تطلّعات عملائنا وشركائنا."
تشهد "ديار" حالياً مرحلة من النموّ المتسارع، مما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات العقارية الرائدة في السوق. ويُعزى هذا النجاح إلى المبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها، وحضورها القويّ في السوق، والتزامها بتوفير تجارب سكنية استثنائية تُلبي احتياجات وتطلعات عملائها.
ويُعزى هذا النموّ المتسارع إلى عوامل عديدة، منها الفهم العميق الذي تتمتّع به "ديار" لسوق العقارات واتجاهاته، مما يُمكّنها من تحديد الفرص الواعدة والاستفادة منها. كما أن التزامها الراسخ بتسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد وضمن الميزانية، قد عزّز ثقة العملاء وولاءهم، وساهم في ترسيخ سمعة الشركة كمطور عقاري موثوق ومتميّز.