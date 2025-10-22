465 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني في 9 أشهر

أعلن بنك أم القيوين الوطني، اليوم الأربعاء، عن تحقيق أرباح بعد الضريبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت 465 مليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024.
بلغ إجمالي الأصول 21.8 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بـ 16.5 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2024، مع ارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 20% ليصل إلى 8.7 مليار درهم إماراتي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 45% لتصل إلى 14.7 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها. كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 10% لتصل إلى 6.4 مليار درهم إماراتي.
بلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك أم القيوين الوطني 33.75% في 30 سبتمبر 2025، وهو ما يظل أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لإرشادات بازل 3.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنحو 338 نقطة أساس إلى 0.85% في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.23% في 30 سبتمبر 2024.
شهد الدخل من غير الفوائد نموًا ملحوظًا بنسبة 48% ليصل إلى 233 مليون درهم إماراتي. وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على كفاءتها عند 22%. وبلغت نسبة تغطية انخفاض القيمة، بما في ذلك الضمانات، 459%.
قال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "واصلنا هذا العام تطوير عروضنا وتسريع التحول الرقمي لتوفير تجربة آمنة وسلسة لعملائنا، وزيادة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. ونواصل التزامنا باتباع نهج سليم لإدارة المخاطر، بهدف إدارة المخاطر المحتملة بشكل استباقي في سوق متغير باستمرار، مع الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية، والتركيز على التميز التشغيلي، والحلول التي تركز على العملاء، والاستدامة. ونؤمن بأن هذه الأسس المتينة تُمكّننا من مواصلة التوسع."