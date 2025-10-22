465 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني في 9 أشهر

قال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "واصلنا هذا العام تطوير عروضنا وتسريع التحول الرقمي لتوفير تجربة آمنة وسلسة لعملائنا، وزيادة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. ونواصل التزامنا باتباع نهج سليم لإدارة المخاطر، بهدف إدارة المخاطر المحتملة بشكل استباقي في سوق متغير باستمرار، مع الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية، والتركيز على التميز التشغيلي، والحلول التي تركز على العملاء، والاستدامة. ونؤمن بأن هذه الأسس المتينة تُمكّننا من مواصلة التوسع."