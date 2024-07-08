4.61 تريليون درهم تجارة السلع والخدمات بالإمارات 2023

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت قيمة تجارة البضائع العالمية بالدولار الأمريكي بنسبة 5% في عام 2023 إلى 24.01 تريليون دولار، لكن هذا الانخفاض تم تعويضه في الغالب من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات التجارية، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة إلى 7.54 تريليون دولار.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية من الآن فصاعداً بنسبة 2.6 % في عام 2024 و 3.3 % في عام 2025 مع انتعاش الطلب على السلع المتداولة بعد الانكماش في عام 2023.