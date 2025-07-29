46 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في النصف الأول

سجل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً تاريخياً استثنائياً باستقباله نحو 46 مليون مسافر، محققاً بذلك أعلى معدل حركة مسافرين خلال هذه الفترة في تاريخه، مع نمو سنوي بلغ 2.3%، ما يعكس قوة ونمو قطاع الطيران في دبي وكفاءة إدارة العمليات بالمطار في ظل التحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال مايو ويونيو.

وفي الربع الثاني من العام، اجتاز عدد المسافرين 22.5 مليون مسافر، بزيادة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما كان أبريل هو الشهر الأكثر ازدحاماً بتاريخ المطار، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر مبانيه المختلفة. وشهد يناير رقماً قياسياً جديداً بحركة شهرية بلغت 8.5 ملايين مسافر، في تأكيد على تحسن الأداء واستمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي.

وعن هذا الإنجاز، أعرب بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن اعتزازه بالزخم المتواصل قائلاً: "يُعدّ هذا الأداء مؤشراً واضحاً على مرونة عملياتنا التشغيلية وقدرة فريق العمل على التعامل مع التحديات مع ضمان تقديم تجربة سفر متميزة. إن التزامنا المستمر ونهجنا الموحد oneDXB، ساهم في الحفاظ على الربط العالمي بسلاسة عالية، رغم الظروف المعقدة".

وأشار إلى أن التوقعات للنصف الثاني من 2025 تحمل إشارات إيجابية، مع موسم ذروة السفر لفصل الصيف وفعاليات الشتاء العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال. وأضاف: "نتطلع لأن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنهاية العام 96 مليون مسافر، مع إمكانية تحقيق حاجز الـ 100 مليون مسافر، ما سيعكس استمرار النمو الطموح الذي تتبناه دبي في قطاع الطيران".

وأظهر تقرير العمليات أن مطار دبي الدولي أدار أكثر من 222 ألف رحلة خلال الفترة، مع تسجيل معدل حمولة بنسبة 76%، في أداء يعكس الطلب المستقر والكفاءة العالية. كما برزت كفاءة المطار في مناولة أكثر من 41.8 مليون حقيبة، حيث تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة فقط من وصولها، في حين بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين لكل 1000 مسافر — وهو أفضل بكثير من المعدل العالمي المسجل في 2024.

وعلى مستوى خدمات المطار، أظهرت الإحصائيات أن 99.2% من المسافرين المغادرين عبروا بوابات الجوازات خلال أقل من 10 دقائق، وأن 98.4% من القادمين أكملوا إجراءات الجوازات خلال أقل من 15 دقيقة، إلى جانب استكمال 98.7% من المسافرين لإجراءات التفتيش الأمني في أقل من 5 دقائق فقط، ما يؤكد جودة وكفاءة العمليات التشغيلية.

وعن الأسواق الرئيسة، حافظت الهند على صدارة الوجهات من حيث أعداد المسافرين عبر المطار بنحو 5.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 3.6 مليون، ثم المملكة المتحدة بـ 3 ملايين، وباكستان بـ 2.1 مليون، والولايات المتحدة بـ 1.6 مليون. وعلى صعيد المدن، تصدرت لندن قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً بعدد 1.8 مليون مسافر، تليها الرياض ومومباي وجدة ودلهي، فيما اقتربت إسطنبول من المراتب العشرة الأولى.

وفي قطاع الشحن، تعامل مطار دبي الدولي بنجاح مع أكثر من مليون طن من الشحنات خلال النصف الأول، مسجلاً زيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مؤكدًا دوره الحيوي كحلقة وصل رئيسية في شبكة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

ويرتبط المطار حالياً بشبكة عالمية تضم أكثر من 269 وجهة في 107 دول عبر أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.

وبينما تستعد دبي لاستقبال فصلي السفر الصيفي والشتوي، ينبثق معرض دبي للطيران 2025 كحدث ريادي سيعكس التقدم الطموح الذي يحرزه قطاع الطيران والفضاء في المنطقة، متوقعاً تحطيم أرقام قياسية جديدة تعكس تطلعات الإمارة في صناعة طيران رائدة عالمياً.