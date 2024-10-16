46 مليون درهم استثمار"زوهو"دعماً للتحول الرقمي في الإمارات
أعلنت "زوهو كورب"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، يوم الثلاثاء عن استثمارها 46 مليون درهم إماراتي في شراكات استراتيجية مع شركات محلية عامة وخاصة في دولة الإمارات، مما ساهم في دعم جهود التحول الرقمي لأكثر من 7000 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة منذ عام 2022.
وفي مؤتمر صحفي عقد في حدث جيتكس جلوبال، أطلقت الشركة أيضاً "زوهو آي او تي" (Zoho IoT)، وهي منصة سهلة الاستخدام قابلة للتطوير وذات تكلفة منخفضة، تتيح للشركات بناء ونشر حلول إنترنت الأشياء (IoT) المخصصة.
وقد مكنت المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها زوهو بالتعاون مع الحكومة المحلية الشركات في الإمارات العربية المتحدة من تعزيز الجهود لتسهيل التحول الرقمي واكتساب ميزة تنافسية. ومن خلال توفير الوصول إلى أرصدة المحفظة وبرامج رفع المهارات، زودت زوهو الشركات من مختلف الأحجام عبر مختلف القطاعات الرئيسية، ولا سيما في مجال الأجهزة والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبناء، والتجزئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، بالأدوات والموارد اللازمة للاستفادة من حلولها المبتكرة. وقد أثبتت منتجات زوهو الرئيسية، مثل زوهو ون، وزوهو بوكس، وزوهو وورك بليس، وزوهو سي آر إم بلس، وزوهو بيبول، شعبيتها بشكل خاص بين الشركات في الإمارات العربية المتحدة، مع معدل تحويل مذهل بلغ 57%.
وقال "حيدر نظام"، رئيس شركة زوهو كورب في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نرى أن الشراكات الاستراتيجية ضرورية لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستثمار في الشراكات مع المؤسسات المحلية، نتمكن من تقديم حلول شاملة للشركات بجميع الأحجام، ومساعدتها على الانتقال إلى استخدام السحابة الإلكترونية وتحقيق فوائد التقنيات الرقمية. هدفنا هو تمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إمكاناتها الكاملة والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية في الدولة".
وشهدت زوهو زيادة كبيرة في الاستخدام من قبل المؤسسات الكبيرة في كل من القطاعين العام والخاص منذ العام الماضي، حيث تسعى إلى التخفيف من التكاليف المتزايدة وتعزيز قدرتها التنافسية.
منذ عام 2020، تعاونت زوهو مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و"Flat6Labs"، و"دبي للثقافة"، و هيئة المنطقة الحرة الدولية "IFZA" لتزويد الشركات بمختلف الأحجام بالأدوات الرقمية والتدريب والموارد. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت زوهو في مبادرات تعزيز المهارات من خلال الشراكات مع جامعة ميدلسكس دبي، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي - دبي، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة ليدخلوا سوق العمل.
تم إطلاق "زوهو آي او تي" في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء وهي توفر حلولاً خاصة بالصناعة يمكن أن تعمل إما كحلول مبنية مسبقاً أو يمكن تخصيصها لتندرج ضمن البنية التحتية الأخرى لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات، وهي تتوافق مع أجهزة الطرف الثالث ما يؤمن التداخل السلس في الأنظمة الحالية ويسمح للشركات بالتوسع بسرعة. يقول نظام: "نرى أن ربط الأشياء بمهام سير الأعمال هو الأساس لخلق تجربة سلسة للعملاء"، وأضاف: "إن "زوهو آي او تي" هو حل يُعد الأول من نوعه على مستوى المنصات، وهو مصمم لتقديم ميزات مرنة وقابلة للتخصيص لمجموعة من الصناعات. بفضل أنظمة العمل الآمنة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو بدون كود، بالإضافة إلى قابلية التشغيل المشترك، يبسط "زوهو آي او تي" عملية تضمينه ويقدم أداء وظيفياً قوياً يرفع من الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء إلى ما هو أبعد من المعتاد".