46 مليون درهم استثمار"زوهو"دعماً للتحول الرقمي في الإمارات

تم إطلاق "زوهو آي او تي" في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء وهي توفر حلولاً خاصة بالصناعة يمكن أن تعمل إما كحلول مبنية مسبقاً أو يمكن تخصيصها لتندرج ضمن البنية التحتية الأخرى لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات، وهي تتوافق مع أجهزة الطرف الثالث ما يؤمن التداخل السلس في الأنظمة الحالية ويسمح للشركات بالتوسع بسرعة. يقول نظام: "نرى أن ربط الأشياء بمهام سير الأعمال هو الأساس لخلق تجربة سلسة للعملاء"، وأضاف: "إن "زوهو آي او تي" هو حل يُعد الأول من نوعه على مستوى المنصات، وهو مصمم لتقديم ميزات مرنة وقابلة للتخصيص لمجموعة من الصناعات. بفضل أنظمة العمل الآمنة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو بدون كود، بالإضافة إلى قابلية التشغيل المشترك، يبسط "زوهو آي او تي" عملية تضمينه ويقدم أداء وظيفياً قوياً يرفع من الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء إلى ما هو أبعد من المعتاد".