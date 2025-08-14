4.5% نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 2025

شهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموًا سنويًا بنسبة 3.8% في الربع الثاني، مُعاكسًا بذلك انكماشًا بنسبة 0.5% في الربع السابق، مع بدء أوبك+، والمملكة العربية السعودية تحديدًا، في تخفيف بعض قيود إنتاج النفط الإضافية التي كانت سارية سابقًا. وقد تجاوزت وتيرة عودة البراميل إلى السوق التوقعات السابقة لمجموعة المنتجين، ورغم أننا توقعنا ذلك، إلا أن المعدل تجاوز حتى توقعاتنا. بالنسبة لشهري مايو ويونيو، أعلنت عن عودة 411 ألف برميل إلى السوق، أي حوالي ثلاثة أضعاف الحجم المقرر سابقًا، مما أدى إلى متوسط إنتاج النفط السعودي البالغ 9.16 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، ارتفاعًا من 8.95 مليون برميل يوميًا في الربع الأول ومقارنة بـ 9.0 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2024. وقال ريتشاردز: "من المرجح أن يشهد الربع الثالث نموًا أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي نظرًا لأن أوبك + قد صعدت من وتيرة إعادة البراميل إلى السوق بشكل أكبر، مع الإعلان عن 548 ألف برميل يوميًا إضافية لشهري أغسطس وسبتمبر. ومع بلوغ متوسط إنتاج النفط 8.97 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2024 وفقًا لتقديرات بلومبرج، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في النصف الثاني من العام سيكون أقوى، ونتوقع وتيرة سنوية تبلغ 3.5 في المائة".