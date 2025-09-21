44 مليار دولار نمو متوقع لسوق الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى بحلول 2029

وفقًا لصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة وتجمع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة، فإن قطاع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة يتشكل من خلال ثلاثة محركات رئيسية. "أولاً، يُحدث الابتكار الشامل تحولاً في طريقة إنتاجنا وتوزيعنا للغذاء. من الزراعة العمودية إلى سلاسل التوريد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه التطورات تزيد من كفاءة القطاع ومرونته. ثانيًا، مع استمرار الاستدامة في صميم كل ما نقوم به، فإن الاستثمارات في الزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا. وأخيرًا، مكّننا مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري إقليمي من تعزيز الشراكات وتوسيع الوصول إلى الأسواق. إن تجمع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد ميسر - لقد تم تعييننا لنكون محفزًا للتغيير. إنه يتعلق بإنشاء رؤية مشتركة لمستقبل الغذاء في الإمارات العربية المتحدة، وإلهام التعاون، وضمان أن يلعب كل صاحب مصلحة دورًا - ويظل مسؤولاً - في بناء نظام بيئي مزدهر ومستدام،" قال لوتاه لصحيفة خليج تايمز.