44% زيادة طلبات التجارة الإلكترونية أوسطياً وشمال إفريقيا
أظهرت البيانات أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 50 مليار دولار في عام 2025، شهد نمواً بنسبة 44% خلال موسم العطلات في نوفمبر 2024، مدفوعاً بموجة الهدايا وموسم الأعياد والتسوق عبر الهاتف المحمول.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة "فلو واو"، سوق الهدايا التي مقرها الإمارات العربية المتحدة، و "أدميتاد"، منصة تسويق شريكة، أن أسواق الهدايا شهدت زيادة كبيرة خلال موسم احتفالات نهاية العام.
مواسم الذروة
وتزامنت ذروة المبيعات في نوفمبر مع تخفيضات الجمعة البيضاء والاستعدادات للاحتفالات الرئيسية لموسم الأعياد. كما شهد شهري يناير ومارس نمواً كبيراً، حيث أدى شهر رمضان واليوم العالمي للمرأة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 11% و14% على التوالي، وهو ما يسلط الضوء فقط على تأثير الأحداث الثقافية والاحتفالية على سلوك المستهلك.
كما يعمل موسم الأعياد على دفع النمو في منصات التجارة الإلكترونية وأسواق الهدايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوماً بالعروض الترويجية الخاصة وكونها خياراً يوفر الراحة، والاهتمام المتزايد بالتسوق عبر الهاتف المحمول. وفي المجمل، نما عدد جميع طلبات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5 في المائة في عام 2024، مع زيادة بنسبة 10 في المائة في القيمة الإجمالية للسلع. كما ارتفعت قيمة الطلب المتوسطة بشكل كبير، حيث ارتفعت من 30 دولاراً في عام 2023 إلى 36 دولاراً في عام 2024، مما يعكس زيادة إنفاق المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت لتفضيل العناصر عالية الجودة.
علق "سلافا بوجدان"، الرئيس التنفيذي لشركة "فلو واو"، قائلاً: "يُعتبر موسم الأعياد أحد الفترات الرئيسية للتسوق في سوق هدايا "فلو واو". إنه الوقت الذي يركز فيه عملاؤنا على الاحتفال ومشاركة الفرح من خلال الهدايا المدروسة لأحبائهم. بدءاً من الجمعة البيضاء في نوفمبر، وحتى خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، تمثل هذه الفترة وقتاً مهماً للتسوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة مع تزايد عدد المغتربين. في فلو واو، نؤمن بقوة الهدايا ذات المعنى العميق. ومن خلال ربط عملائنا بالمتاجر المحلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، نضمن أن تكون هداياهم فريدة مثل مشاعرهم."
أعلنت شركة "فلو واو" عن زيادة بنسبة 62% في المشتريات، ونمو بنسبة 86% في حجم المبيعات، وارتفاع بنسبة 15.76% في متوسط قيمة الطلب في الفترة من نوفمبر إلى منتصف ديسمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
ولعبت التجارة عبر الهاتف المحمول دوراً مهماً، حيث شكلت 44.6 في المائة من جميع الطلبات في المنطقة في عام 2024. واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة بنسبة 62 في المائة من الطلبات المقدمة عبر الأجهزة المحمولة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 60 في المائة، والبحرين بنسبة 59 في المائة، وعُمان بنسبة 58 في المائة، والكويت بنسبة 57 في المائة، وقطر بنسبة 54 في المائة. وتؤكد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة للمنصات والتقنيات الصديقة للجوال في دفع نمو التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة عبر الهاتف المحمول في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أربع مرات.
وقالت "آنا جيديريم"، الرئيسة التنفيذية لشركة "أدميتاد": "يُظهِر الارتفاع الكبير في نشاط التجارة الإلكترونية هذا العام تطور عادات التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت تجارب الأجهزة المحمولة والمبيعات التي تعتمد على السوق الأساس لسلوك المستهلك. وتسلط بياناتنا الضوء على كيفية تمكن الشركات من الاستفادة من هذه الاتجاهات لتحسين استراتيجياتها وتحقيق نمو كبير خلال مواسم الذروة".
سيطرت الأسواق على قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت بنسبة 67 في المائة من إجمالي المبيعات في عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه تفضيل المستهلك المتزايد للراحة والتنوع الذي توفره هذه المنصات. وبتحليل أكثر من 5.6 مليون طلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 2023 و 2024، وجدت شركة أدميتاد" أن فئات المنتجات التي تحظى بشعبية أكبر هي: الإلكترونيات (21.4 في المائة من المبيعات)، تليها الموضة (19 في المائة)، والمنزل والحديقة بنسبة 18.5 في المائة. كما أظهرت فئات أخرى مثل الجمال والصحة (ستة في المائة)، والألعاب والهوايات (5.8 في المائة)، والرياضة والترفيه (4.2 في المائة) طلباً ثابتاً. وعلاوة على ذلك، حققت العناصر ذات القيمة العالية مثل الأثاث والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات أعلى متوسط قيم الطلب (AOV) عند 255 دولاراً و228 دولاراً و225 دولاراً على التوالي.
وباتباع هذا الاتجاه، شهدت "فلو واو"، باعتبارها سوقاً متخصصة في الهدايا، زيادة بنسبة 86% في المبيعات عبر الإنترنت في الفترة من نوفمبر إلى منتصف ديسمبر 2024، مقارنة بموسم الأعياد 2023. وكانت الزهور هي الفئة الأكثر شعبية، بمتوسط قيمة طلب 272.96 درهماً؛ تليها المعجنات، بمتوسط قيمة طلب 135.74 درهماً؛ ثم الباقات الصالحة للأكل، وكعكات البنتو، ومجموعات الهدايا الفاخرة بمتوسط قيمة طلب 161.48 درهماً.
التفاصيل الخاصة بالبلاد
وكانت الدول الخمس الأولى التي حققت أعلى متوسط قيمة للطلب في عام 2024 هي الكويت عند 127 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة عند 102 دولار، ومصر عند 74 دولاراً، والمملكة العربية السعودية عند 52 دولاراً، وقطر عند 50 دولاراً. وتصدرت باكستان نمو المبيعات بنسبة 28 في المائة في عام 2024، تليها الكويت بنسبة 17 في المائة والمملكة العربية السعودية بنسبة 8 في المائة. وسجلت الكويت أعلى نمو في متوسط قيمة الطلب بنسبة 25 في المائة، تليها باكستان بنسبة 22 في المائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 21 في المائة، ومصر بنسبة 15 في المائة، والبحرين بنسبة 13 في المائة، والمغرب بنسبة 11 في المائة.
ويسلط التقرير الضوء على هيمنة التسوق عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية وأسواق الهدايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال موسم الأعياد، وذلك بفضل طلب العملاء على الهدايا المدروسة والعروض المخفضة. وتتزامن أشهر الذروة للتسوق مع موسم الاحتفالات الكبرى، مما يبين تأثير الأحداث الثقافية والاحتفالية على سلوك المستهلك.
إن التجارة عبر الهاتف المحمول، وهو اتجاه مستمر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية إلى ما يقرب من 50 مليار دولار بحلول عام 2028 ــ توضح الطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت والهدايا كخيار يوفر الراحة. وفي مثل هذه الأجواء التنافسية، سوف تبرز المنصات المبتكرة والأسواق المتخصصة التي تقدم حلولاً مخصصة ومتطورة كرواد في السوق.