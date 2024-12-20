44% زيادة طلبات التجارة الإلكترونية أوسطياً وشمال إفريقيا

وكانت الدول الخمس الأولى التي حققت أعلى متوسط قيمة للطلب في عام 2024 هي الكويت عند 127 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة عند 102 دولار، ومصر عند 74 دولاراً، والمملكة العربية السعودية عند 52 دولاراً، وقطر عند 50 دولاراً. وتصدرت باكستان نمو المبيعات بنسبة 28 في المائة في عام 2024، تليها الكويت بنسبة 17 في المائة والمملكة العربية السعودية بنسبة 8 في المائة. وسجلت الكويت أعلى نمو في متوسط قيمة الطلب بنسبة 25 في المائة، تليها باكستان بنسبة 22 في المائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 21 في المائة، ومصر بنسبة 15 في المائة، والبحرين بنسبة 13 في المائة، والمغرب بنسبة 11 في المائة.