435 مليون درهم: "أمانات القابضة" تبيع أصول مدرسة "شمال لندن كوليجيت" في دبي

أعلنت شركة استثمارية رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، اليوم الاثنين، عن بيع أصول عقارية تابعة لمدرسة شمال لندن كوليجيت مقابل 435 مليون درهم.

وقالت شركة أمانات القابضة المدرجة في دبي إنها باعت الأصل إلى مشترٍ من طرف ثالث لم تكشف عن هويته وسيتحمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتوقع أن تتم عملية نقل الملكية واستلام الأموال في الربع الثالث من عام 2025.

وتتوقع شركة أمانات القابضة أن يحقق البيع مكاسب للشركة.

وقالت الشركة في بيان إن "البيع يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للشركة المتمثل في خلق قيمة للمساهمين والتركيز على الاستثمارات الأساسية"، مضيفة أن التركيز ينصب على الرعاية الصحية والتعليم.

مع استمرار النمو السكاني في دبي بشكل كبير، يتزايد الطلب على الأصول العقارية المرتبطة بالتعليم.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات، بعد إعلان نتائج الربع الأول: "تستمر أمانات في التركيز على تقديم القيمة للمساهمين، ومواصلة خطتنا لتسييل التعليم".

ارتفعت إيرادات أمانات القابضة في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 240.7 مليون درهم، مدفوعة بالأداء القوي في التعليم، الذي نما بنسبة 23% على أساس سنوي.

