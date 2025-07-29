43% ارتفاع معاملات الشقق على المخطط في دبي

ارتفعت معاملات الشقق على الخريطة في دبي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 43% على أساس ربع سنوي، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي قيمة المبيعات البالغة 60.15 مليار درهم، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء.
وبحسب تقرير " تشكيل الأفق" الصادر عن شركة بيتر هومز، العقارات السكنية في دبي للربع الثاني من عام 2025 ، استحوذ قطاع العقارات على الخريطة على غالبية نشاط سوق العقارات السكنية في دبي، مدعوماً بإطلاقات استراتيجية من قبل مطورين من الدرجة الأولى وخطط دفع صديقة للمستثمرين.
من بين المجمعات السكنية الأكثر أداءً في سوق الشقق على المخطط في الربع الثاني من عام 2025، كانت قرية جميرا الدائرية (JVC)، حيث استحوذت على 12.2% من إجمالي معاملات البيع على المخطط، تلتها منطقة الخليج التجاري بنسبة 6.4%، ومجمع دبي ريزيدنس بنسبة 5.3%، بينما ساهمت كل من موتور سيتي ومدينة الإنتاج بنسبة 5%. وتصدرت الشقق المكونة من غرفتي نوم قائمة قيمة معاملات البيع على المخطط، حيث شكلت 33%، تليها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 30%، ثم الاستوديوهات بنسبة 10%. وبلغ متوسط سعر القدم المربع لمعاملات البيع على المخطط 2,023 درهمًا إماراتيًا.
لا يزال سوق العقارات على المخطط أحد أبرز قصص النمو في دبي. يُظهر المشترون حرصًا أكبر، مُركزين على الجودة، وسمعة المطور، وإمكانات عوائد الإيجار طويلة الأجل. ونشهد إقبالًا كبيرًا على المشاريع الجديدة، لا سيما في المجمعات السكنية المُصممة بشكل رئيسي والمتصلة جيدًا، وفقًا لكريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيتر هومز.
اتجاهات سوق العقارات على الخارطة وتفضيلات المشترين
في قطاع العقارات على المخطط، استحوذت منطقة ذا فالي على أكبر حصة من المعاملات بنسبة 29.7%، تليها إعمار الجنوب بنسبة 15.5%، وأثلون من الدار بنسبة 8%، ومدينة محمد بن راشد بنسبة 7.3%. وبلغ إجمالي قيمة معاملات الفلل والتاون هاوس على المخطط 7.94 مليار درهم، حيث شكلت التاون هاوس 75% من هذه القيمة بينما ساهمت الفلل بنسبة 25% المتبقية. يعكس هذا الاتجاه تفضيل المشترين للتاون هاوس في المشاريع الجديدة، على الرغم من أن سوق المستخدم النهائي الأوسع لا يزال يفضل العقارات الجاهزة للسكن للإقامة الدائمة. من حيث حجم الوحدة، شكلت المنازل المكونة من أربع غرف نوم 49% من إجمالي قيمة معاملات العقارات على المخطط، تليها الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة 23% والوحدات المكونة من خمس غرف نوم بنسبة 12%. وبلغ متوسط سعر القدم المربع 1,318 درهمًا إماراتيًا للتاون هاوس و1,947 درهمًا إماراتيًا للفلل.
بشكل عام، حافظ سوق العقارات في دبي على زخمه خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 25% على أساس سنوي، وارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 46%. وتصدرت الشقق والعقارات قيد الإنشاء النشاط، بينما حقق قطاع العقارات الفاخرة مستويات قياسية. وحتى خلال الاضطرابات الإقليمية التي شهدها شهر يونيو، حافظ السوق على مرونته، مما عزز مكانة دبي كوجهة آمنة ومستقرة للمشترين من أصحاب رؤوس الأموال وأسلوب الحياة على حد سواء.
يأتي هذا الأداء الفصلي القوي استكمالاً للربع الأول القوي، الذي سجل نمواً ربعياً بنسبة 33% في القيمة و19% في الحجم. ويؤكد هذا الزخم المستمر على تنامي ثقة المستثمرين واستمرار جاذبية قطاع العقارات في دبي.
نشاط السوق الثانوية
في سوق الشقق الثانوية، برزت قرية جميرا الدائرية مجددًا كأفضل أداء، حيث استحوذت على 11.2% من إجمالي الصفقات، تلتها منطقة الخليج التجاري بنسبة 7.5%، ثم مرسى دبي بنسبة 5.8%، بينما استحوذت كل من مدينة محمد بن راشد ووسط مدينة دبي على 5%. وساهمت الشقق المكونة من غرفتي نوم مجددًا في قيمة الصفقات، بنسبة 36%، تليها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 28%، ثم الاستوديوهات بنسبة 8%. وبلغ متوسط سعر القدم المربع للشقق الثانوية 1,600 درهم إماراتي.
تُسلّط هذه البيانات الضوء على قوة سوق الشقق السكنية في دبي والطلب عليه، مع بقاء منطقتي قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري من أبرز المناطق التي تُمثّل محورًا رئيسيًا لصفقات البيع على الخارطة والبيع الثانوي. ويشير نمو قيمة الصفقات، لا سيما للشقق المكونة من غرفتي نوم، إلى ثقة قوية من المستثمرين وتوقعات مستقرة للسوق مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025.
مع دخولنا الربع الثالث، لا تزال أساسيات السوق قوية. النمو السكاني مستقر، والبنية التحتية مستمرة في التوسع، وبينما يزداد العرض، لا يزال الطلب يفوقه في معظم المناطق. نتوقع أن نشهد مزيدًا من المفاوضات، وأسعارًا أكثر واقعية، ومنافسة أكبر، وهو أمرٌ طبيعيٌّ بصراحة، كما قال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز.
مع تسليم ما يقارب 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، وتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام، يُتوقع أن يكون الربع الثالث من عام 2025 مرحلةً واعدةً لسوق العقارات في دبي. ويتماشى هذا العرض المُرتقب مع النمو السكاني في المدينة وإقبال المستثمرين القوي. ويظل الطلب قويًا، لا سيما على الشقق والفلل الجاهزة، مع استقطابٍ جيدٍ للمشاريع الجديدة. ومن المتوقع أن يعكس كلٌ من الربع الثالث والنصف الثاني من عام 2025 معنوياتٍ إيجابيةً في السوق، مدعومةً باقتصادٍ مرن، وطلبٍ مستدامٍ من المستخدمين النهائيين، وعوائد إيجاريةٍ جذابة، وفقًا لسينا.