43% ارتفاع معاملات الشقق على المخطط في دبي

مع تسليم ما يقارب 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، وتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام، يُتوقع أن يكون الربع الثالث من عام 2025 مرحلةً واعدةً لسوق العقارات في دبي. ويتماشى هذا العرض المُرتقب مع النمو السكاني في المدينة وإقبال المستثمرين القوي. ويظل الطلب قويًا، لا سيما على الشقق والفلل الجاهزة، مع استقطابٍ جيدٍ للمشاريع الجديدة. ومن المتوقع أن يعكس كلٌ من الربع الثالث والنصف الثاني من عام 2025 معنوياتٍ إيجابيةً في السوق، مدعومةً باقتصادٍ مرن، وطلبٍ مستدامٍ من المستخدمين النهائيين، وعوائد إيجاريةٍ جذابة، وفقًا لسينا.