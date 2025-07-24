42 مليون درهم غرامات على شركات خاصة في الإمارات لمخالفة لوائح غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة اليوم الخميس، عن تحرير أكثر من 42 مليون درهم غرامات إدارية خلال النصف الأول من العام 2025، بعد حملات تفتيش استهدفت شركات القطاع الخاص المخالفة للوائح مكافحة غسل الأموال.
وتم تسجيل 1063 مخالفة على مستوى الأنشطة والمهن غير المالية، بما في ذلك تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات للشركات، والمدققين.
من إجمالي المخالفات، تم رصد 473 مخالفة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نتج عنها غرامات بقيمة 20 مليون درهم. وواجه وسطاء العقارات 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم. كما تم رصد 95 مخالفة أخرى، بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم، بين مقدمي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وقالت وزارة الاقتصاد والسياحة إن الغرامات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة التنظيمية ودفع الشركات إلى التوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.
وقالت صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة التجارية والحوكمة: "تعكس هذه النتائج مدى التقدم الذي أحرزناه في تحديث نظام التفتيش لدينا لضمان الامتثال الأقوى لتشريعات الجرائم المالية".
وأضافت أن العقوبات تهدف إلى حث الشركات على معالجة أوجه القصور الداخلية، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين تقييمات المخاطر. وقد تم تحديد المخالفات باستخدام مؤشرات فنية ومعايير تنظيمية محددة.
وقالت الوزارة إنها ستواصل عمليات التفتيش الميدانية والمكتبية وحثت الشركات على استغلال هذه الفترة لتحسين الضوابط الداخلية وتجنب العقوبات المستقبلية.
وأضاف الصافي أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي موثوق، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال الحوكمة والامتثال لمكافحة غسل الأموال.