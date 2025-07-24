42 مليون درهم غرامات على شركات خاصة في الإمارات لمخالفة لوائح غسل الأموال

من إجمالي المخالفات، تم رصد 473 مخالفة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نتج عنها غرامات بقيمة 20 مليون درهم. وواجه وسطاء العقارات 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم. كما تم رصد 95 مخالفة أخرى، بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم، بين مقدمي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.