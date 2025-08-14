41.5% ارتفاع أرباح "سالك" وتعلن توزيع أرباح كاملة

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تحقيق أداء قياسي في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 41.5% على أساس سنوي إلى 770.9 مليون درهم.
وفي خطوة تعكس الثقة في مركزها المالي القوي، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنفس القيمة، أي ما يعادل 10.278 فلس للسهم الواحد، وتمثل 100% من أرباح النصف الأول.
أعلنت الشركة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة ارتفع بنسبة 39.5% ليصل إلى 1.53 مليار درهم، مدعومًا بزيادة سنوية بنسبة 45.6% في الربع الثاني. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.07 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة قدرها 44.2% مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن هوامش الربح إلى 69.7%. ويعود هذا الأداء إلى إضافة بوابتين جديدتين لرسوم المرور في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التسعير المتغير للربع الأول من العام، والذي تم تطبيقه في نهاية يناير 2025، بالإضافة إلى الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي.
ظلت أعمال سالك في تحصيل رسوم الطرق المحرك الرئيسي للنمو، حيث بلغ إجمالي الرحلات الخاضعة للرسوم في النصف الأول من العام 318.4 مليون رحلة، منها 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 1.6% عن الربع الأول رغم العوامل الموسمية. وارتفعت إيرادات رسوم استخدام الطرق بنسبة 42.3% لتصل إلى 1.36 مليار درهم في النصف الأول، مستفيدةً من هيكل التسعير المتغير وتوسيع الشبكة. وساهمت الغرامات بمبلغ 134.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.7%، بينما ارتفعت رسوم تفعيل البطاقات بنسبة 16.2% لتصل إلى 22.9 مليون درهم.
كما اكتسبت مصادر الإيرادات الإضافية زخمًا، حيث ساهمت بمبلغ 8.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول. وحققت الشراكات مع إعمار مولز، وباركونيك، ومجموعة ليفا نتائج قوية، حيث سجلت حلول دفع مواقف السيارات في دبي مول ومواقع أخرى ارتفاعًا في حجم المعاملات. ومن المتوقع أن تُسهم مبادرات إضافية، مثل التعاون مع إينوك لدمج مدفوعات سالك في محطات الوقود والخدمة، في تعزيز تنوع الإيرادات وتحسين تجربة العملاء.
صرح مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، بأن هذه النتائج تُبرز مرونة الشركة وكفاءتها. وأضاف: "حققنا زيادة في الإيرادات بنسبة 39.5%، مما يعكس قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا. وفي ضوء هذه النتائج، نوصي بتوزيع أرباح كاملة بقيمة 770.9 مليون درهم، مؤكدين التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا".
وأضاف الطاير أنه مع النمو المستمر في الإنفاق على السياحة والعقارات والبنية التحتية، قامت سالك بتحديث إرشاداتها للعام بأكمله 2025، حيث تتوقع الآن نمو الإيرادات بنسبة 34-36% مقارنة بعام 2024، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 28-29%.
أشار الرئيس التنفيذي، إبراهيم سلطان الحداد، إلى أن الشركة حققت نموًا يقارب 40% في جميع المؤشرات المالية الرئيسية خلال النصف الأول. وأضاف: "يعكس هذا الأداء استمرار قوة أعمالنا الأساسية في مجال تحصيل الرسوم، والمساهمة المتنامية للمبادرات غير المرتبطة بالرسوم. وقد استفدنا من البوابات الجديدة، والنمو السكاني، والتدفقات السياحية القياسية، حيث ارتفعت نسبة إشغال الفنادق إلى 83% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام".
بلغ التدفق النقدي الحر لسالك 1.11 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 62.4% على أساس سنوي، مسجلاً هامش ربح قدره 72.8%. وبلغ صافي الدين 4.85 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو، مع تحسن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.55 ضعف، وهو أقل بكثير من شرط الدين البالغ 5.0 ضعف.
لا تزال توقعات الشركة إيجابية، حيث يُعزى نمو الإيرادات إلى توسيع الشبكة، وتحسين الأسعار، وتوسيع نطاق الخدمات المساندة. كما تواصل سالك الاستثمار في رأس المال البشري، حيث زادت قوتها العاملة بنسبة 26.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث بلغت نسبة التوطين 30.2%، وتمثل النساء أكثر من 20% من إجمالي القوى العاملة.