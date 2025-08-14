41.5% ارتفاع أرباح "سالك" وتعلن توزيع أرباح كاملة

أعلنت الشركة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة ارتفع بنسبة 39.5% ليصل إلى 1.53 مليار درهم، مدعومًا بزيادة سنوية بنسبة 45.6% في الربع الثاني. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.07 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة قدرها 44.2% مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن هوامش الربح إلى 69.7%. ويعود هذا الأداء إلى إضافة بوابتين جديدتين لرسوم المرور في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التسعير المتغير للربع الأول من العام، والذي تم تطبيقه في نهاية يناير 2025، بالإضافة إلى الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي.