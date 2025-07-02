4.118 مليار درهم إيرادات سوق دبي الحرة في النصف الأول

حافظت العطور والمشروبات والسجائر والتبغ والذهب والحلويات على المراكز الخمسة الأولى في فئاتها. بلغت مبيعات العطور 744.24 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. تلتها المشروبات بمبيعات بلغت 513.37 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات السجائر والتبغ بنسبة 12.24% على أساس سنوي، مسجلةً 439.91 مليون درهم. بلغت مبيعات الذهب 416.90 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 10.12% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 6.14%. وواصلت الحلويات، على وجه الخصوص، تحقيق نمو قوي، محققةً 412.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 62.70% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومثلت 10% من إجمالي الإيرادات.