4.118 مليار درهم إيرادات سوق دبي الحرة في النصف الأول

أعلنت سوق دبي الحرة، الأربعاء، أن مبيعات النصف الأول من العام سجلت زيادة بنسبة 5.34% على أساس سنوي، حيث بلغ حجم المبيعات 4.118 مليار درهم (1.128 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى من عام 2025. وهذا يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 مليون درهم.
وسجلت شركة تجارة التجزئة في المطارات نمواً قوياً في شهري أبريل ومايو والنصف الأول من يونيو، حيث تعززت المبيعات بفضل زيادة السفر خلال عطلة عيد الأضحى وموسم السفر في أوائل الصيف.
قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة: "نحن سعداء للغاية بأدائنا القياسي للنصف الأول من عام 2025. وبينما ننتظر الأرقام النهائية للمسافرين لشهر يونيو 2025، من المرجح أن يكون إنفاق كل مسافر أفضل من يونيو من العام الماضي. هذا الأداء دليل على العمل الجاد لفريقنا ومكانة دبي كمركز عالمي للسفر."
حافظت العطور والمشروبات والسجائر والتبغ والذهب والحلويات على المراكز الخمسة الأولى في فئاتها. بلغت مبيعات العطور 744.24 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. تلتها المشروبات بمبيعات بلغت 513.37 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات السجائر والتبغ بنسبة 12.24% على أساس سنوي، مسجلةً 439.91 مليون درهم. بلغت مبيعات الذهب 416.90 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 10.12% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 6.14%. وواصلت الحلويات، على وجه الخصوص، تحقيق نمو قوي، محققةً 412.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 62.70% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومثلت 10% من إجمالي الإيرادات.
وشهدت إيرادات مستحضرات التجميل ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 3.36% لتصل إلى 201.51 مليون درهم، لتساهم بنسبة 4.89% من إجمالي الإيرادات.
واستمرت اتجاهات الإنفاق عبر المحطات في الارتفاع مع زيادة مبيعات السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في المحطة رقم 3 بنسبة 6.37% خلال النصف الأول من العام، في حين ارتفعت مبيعات المحطة رقم 1 بنسبة 5.25%.
وشهدت جميع مناطق الركاب الرئيسية مبيعات إيجابية خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 16.89%، وفي المنطقة الروسية بنسبة 4.41%، وفي شبه القارة الهندية بنسبة 1.02%، وفي الشرق الأوسط بنسبة 8.15%.
وفي المستقبل، ستواصل سوق دبي الحرة تعزيز عمليات البيع بالتجزئة لديها بعد عمليات التجديد الناجحة لمتاجرها الثلاثة في منطقة القادمين خلال النصف الأول من العام.
وتظل الشركة متفائلة بشأن النصف الثاني من العام، مع استمرار الاستعدادات لصيف مزدحم وربع أخير مزدحم تقليديًا.
وأضاف سيدامبي: "نتطلع إلى النصف الثاني من العام المزدحم. وقد تم وضع الخطط اللازمة لافتتاح ثلاثة متاجر فاخرة في الصالة A بالمبنى 3، بما في ذلك متاجر لويس فويتون وشانيل وكارتييه".