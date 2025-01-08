41% من مهارات موظفي الإمارات ستتغير بحلول 2030

وبحسب تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الحادية عشرة بين الدول التي ستشهد أكبر تغيير في سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتغير 41% من المهارات الأساسية للعمال بين عامي 2025 و2030.

وقالت الدراسة إن الشركات في دولة الإمارات تتوقع أن يؤدي التحول الرقمي المتزايد والجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره إلى تأثير كبير على نماذج أعمالها بحلول عام 2030.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي: "إن التركيز على التحولات التكنولوجية ينعكس في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في العمليات اليومية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة المهام التي يتم تنفيذها بشكل رئيسي من خلال التقنيات المستقلة إلى 43% في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي المتوقع البالغ 34%".

وتتوقع الشركات في الإمارات العربية المتحدة زيادة الطلب على المهارات التكنولوجية، حيث أشار 87% من المشاركين إلى الحاجة المتزايدة لهذه المهارات. وتشمل المهارات الأخرى التي تشهد نمواً الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى القيادة والتأثير الاجتماعي.

وأظهر استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي أن 91% من الشركات في الإمارات تعتبر أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة المعلومات (مثل البيانات الضخمة والواقع المعزز والواقع الافتراضي) ستكون محركات رئيسية لتحول الأعمال في السنوات القادمة. كما أشار 66% من الشركات إلى أن الروبوتات والأنظمة المستقلة ستكون من العوامل المهيمنة في هذا التحول. ومن بين الاتجاهات التكنولوجية الأخرى التي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير: توليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها؛ والمواد الجديدة والمركبات؛ والاستشعار بالليزر والبصريات؛ أشباه الموصلات والحوسبة؛ وتقنيات الأقمار الصناعية والفضاء؛ والكم والتشفير؛ والتكنولوجيا الحيوية والجينات.

ووجدت أن 28 في المائة من الموظفين سوف يكتسبون مهارات أعلى في أدوارهم الحالية، وأن 18 في المائة سوف يكتسبون مهارات أعلى ويعاد نشرهم بحلول عام 2030.