400 مليون درهم بيع قصر فاخر في السعديات بأبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الخميس، عن بيع قصر فاخر مكون من ثماني غرف نوم في فايا السعديات، وهو مجمع سكني حصري على شاطئ البحر يقع على واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية المخصصة للفلل في جزيرة السعديات، مقابل 400 مليون درهم، ما يجعله المنزل الأكثر قيمة على الإطلاق الذي يباع في أبوظبي.
يعكس هذا البيع النمو المستدام لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، مدفوعًا بطلب قوي من أصحاب الثروات الكبيرة، والمقيمين الدائمين، والمستثمرين الدوليين. ويأتي ذلك في أعقاب بيع شقة بنتهاوس نوبو ريزيدنسز أبوظبي، التابعة لشركة الدار العقارية، في جزيرة السعديات بقيمة 137 مليون درهم.
مع تجاوز عدد سكان أبوظبي أربعة ملايين نسمة، رسخت جزيرة السعديات مكانتها كأكثر الوجهات المرغوبة في الإمارة. في النصف الأول من عام 2025، سجلت شركة الدار مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي في جزيرة السعديات، مما يعكس اهتمامًا استثنائيًا من المشترين المحليين والدوليين. شكل الوافدون 86% من المشترين، منهم 46% مقيمون و40% غير مقيمين، وكانت الجنسيات الرئيسية هي روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة.
يقع قصر فايا السعديات مباشرة على شاطئ جزيرة السعديات وداخل نادي جولف شاطئ السعديات، ويوفر أكبر تخصيص للمساحة في الجزيرة، حيث تبلغ 6,561 متراً مربعاً.
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قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "تُرسي هذه الصفقة القياسية في فايا السعديات معيارًا جديدًا للعقارات الفاخرة في أبوظبي، وتُبرز الطلب القوي على المنازل الشاطئية الفاخرة في الإمارة. تُعرف جزيرة السعديات بأنها جوهرة تاج العقارات الفاخرة في أبوظبي، وتواصل جذب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا الزخم المُستدام نجاح رؤية أبوظبي بعيدة المدى، مدعومةً بالسياسات الحكومية التقدمية، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، والثقافة، والترفيه."
قال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع المعاملات العقارية في شركة أبوظبي للعقارات: "تحظى أبوظبي بمكانة عالمية رائدة في مجال الاستثمارات العقارية العالمية، بفضل الثقة المتنامية في سوقٍ منظمٍ وشفافٍ وملائمٍ للمستثمرين. في شركة أبوظبي للعقارات، يتمثل دورنا في حماية هذه المنظومة من خلال ترسيخ حوكمةٍ قوية، وإشرافٍ تنظيمي، وسلاسةٍ في العمليات على مستوى القطاع. تعكس هذه المعاملات الضخمة قوة سوقٍ آخذةٍ في النضج، وفعالية الإطار التنظيمي الذي وضعناه لدعم وجذب الاستثمارات المسؤولة وعالية القيمة."
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خلف الواجهة المعاصرة المذهلة، يتميز القصر بمجموعة من المرافق، بما في ذلك معرض خاص للسيارات، ومحاكاة لعبة الجولف، وسينما داخلية، بالإضافة إلى أجنحة للعافية واللياقة البدنية، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى أحد أكثر الشواطئ المرغوبة في الإمارات العربية المتحدة.
تم تصميم مشروع فايا السعديات من قبل شركة 1508 London Interior Design Studio - المعروفة بتصميم التصميمات الداخلية لشقق OWO Residences by Raffles، والتي تعد جزءًا من التحول الأيقوني لمكتب الحرب القديم التاريخي في لندن - وشركة Nordic Office Architects، وهي شركة تصميم محلية معروفة بإعادة تشكيل أفق المنطقة بتصميم مستنير عالميًا.
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يستلهم التصميم جمال جزيرة السعديات الطبيعي وحياتها البرية المميزة، جامعًا بين المواد المحلية واللمسات الجمالية البسيطة والتصاميم المفتوحة الواسعة. يتميز القصر بمطابخ وخزائن ملابس إيطالية الصنع، وأعمال نجارة مصممة خصيصًا، وأجهزة منزلية حديثة. وفي الهواء الطلق، يضم مسبحًا خاصًا على شاطئ البحر يربط بين مساحات المعيشة والترفيه الواسعة، ويؤطر إطلالات خلابة على ملعب الجولف المحيط وشواطئ شاطئ السعديات.
فايا السعديات هو مجمع سكني فاخر حصري مسوّر يضم 21 منزلاً فائق الفخامة، بما في ذلك قصرين من ثماني غرف نوم و19 فيلا من ست إلى سبع غرف نوم، ومن المقرر اكتماله في عام 2028. يتمتع السكان بسهولة الوصول إلى المنطقة الثقافية في السعديات، موطن مؤسسات عالمية مشهورة مثل متحف اللوفر أبوظبي، وفريق "تيم لاب فينومينا"، ومتحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب، بالإضافة إلى مزيج من الضيافة الفاخرة والتجزئة وعروض المطاعم، بما في ذلك سعديات غروف المرتقب بشدة.
ويستهدف المشروع الحصول على تصنيف "استدامة 3 لآلئ" وشهادة "فيتويل"، مع دمج الاستدامة في جميع أنحاء المخطط الرئيسي من خلال الميزات التي تعزز كفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز رفاهية السكان.