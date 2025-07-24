400 مليون درهم بيع قصر فاخر في السعديات بأبوظبي

قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "تُرسي هذه الصفقة القياسية في فايا السعديات معيارًا جديدًا للعقارات الفاخرة في أبوظبي، وتُبرز الطلب القوي على المنازل الشاطئية الفاخرة في الإمارة. تُعرف جزيرة السعديات بأنها جوهرة تاج العقارات الفاخرة في أبوظبي، وتواصل جذب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا الزخم المُستدام نجاح رؤية أبوظبي بعيدة المدى، مدعومةً بالسياسات الحكومية التقدمية، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، والثقافة، والترفيه."