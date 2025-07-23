40% من مشتري العقارات بالإمارات يتوقعون انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة

يتوقع مشترو العقارات بشكل متزايد أن تهدأ الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لمسح أصدرته شركة"بروبيرتي فايندر" Property Finder.

ويتوقع نحو 44% من مشتري العقارات انخفاض الأسعار، في حين يتوقع 30% زيادتها، ويرى 26% أن الأسعار ستبقى مستقرة في يونيو/حزيران 2025.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، كان المشترون منقسمين إلى حد ما، حيث اعتقد 37% منهم أن الأسعار ستنخفض، وتوقع 34% زيادتها، وتوقع 29% استقرارها.