40% من مشتري العقارات بالإمارات يتوقعون انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة

يتوقع مشترو العقارات بشكل متزايد أن تهدأ الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لمسح أصدرته شركة"بروبيرتي فايندر" Property Finder.
ويتوقع نحو 44% من مشتري العقارات انخفاض الأسعار، في حين يتوقع 30% زيادتها، ويرى 26% أن الأسعار ستبقى مستقرة في يونيو/حزيران 2025.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، كان المشترون منقسمين إلى حد ما، حيث اعتقد 37% منهم أن الأسعار ستنخفض، وتوقع 34% زيادتها، وتوقع 29% استقرارها.
وقالت شركة الوساطة: "يشير هذا التحول إلى تصور متزايد بأن ارتفاعات الأسعار الأخيرة ربما تكون في طور التراجع، وهي علامة على وجهة نظر أكثر نضجًا وتأنيًا بين الباحثين عن المنازل والمشترين مع استمرار تطور السوق".
كما تم إطلاق بوابة العقارات نبض السوق من PF ، هو استطلاع رأي شهري حول ثقة المستهلكين يلتقط رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك المشترين والبائعين وتوقعات السوق عبر المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، مع توافد أعداد كبيرة من المهنيين ورجال الأعمال وأصحاب الملايين الأجانب إلى البلاد بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان، وفرص استثمارية، وفرص عمل. وشهدت الأسعار في الإمارات العربية المتحدة، في المتوسط، ارتفاعًا بنسبة مئوية من رقمين خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتوقع معظم شركات الوساطة والاستشارات العقارية أن تبدأ الأسعار في الاستقرار، ثم تنخفض في بعض المجتمعات، بعد موجة ارتفاع استمرت أكثر من أربع سنوات.
وفقًا لمؤشر أسعار فاليوسترات (VPI)، واصلت قيم العقارات الرأسمالية في سوق التملك الحر في دبي نموها، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بعام 2024. وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 19.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 28.7%. ويمثل هذا تباطؤًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 23.4% وأسعار الفلل بنسبة 33.4%. وبالمثل، تباطأ نمو الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 4.8% وإيجارات الشقق بنسبة 7.2% سنويًا.
وعلاوة على ذلك، سوف تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وخاصة دبي ــ زيادة في المعروض من العقارات الجديدة في العامين المقبلين، وهو ما من شأنه أيضاً أن يفرض ضغوطاً على الأسعار.
وبحسب شركة سي بي آر إي، شهد المعروض السكني نموًا مطردًا بعد الجائحة، بمتوسط 30 ألف وحدة سنويًا منذ عام 2020. ومع ذلك، أضافت الشركة أن خط الأنابيب المستقبلي قد تضخم الآن إلى مستويات غير مسبوقة، حيث من المقرر تسليم حوالي 300 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2029، بمتوسط حوالي 60 ألف وحدة سنويًا.
ومن المهم أن نلاحظ أن ما يزيد على سبعة من كل 10 - 72 في المائة - من الباحثين عن المنازل والبائعين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون للشراء في غضون ستة أشهر، وهو ما يعكس الطلب القوي على ملكية المنازل في الدولة وسط ارتفاع الإيجارات وتقدير رأس المال.
وقال سيفجي جور، الرئيس التنفيذي للتسويق في بروبرتي فايندر، إن النتائج لا تسلط الضوء فقط على الرغبة القوية في امتلاك المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها تعكس أيضًا مشتريًا أكثر وعيًا وثقة يستجيب بشكل متزايد لإشارات السوق.
وفقًا لـ Property Finder، شارك أكثر من 13000 مشارك في فترة المسح الافتتاحية لمشتري وبائعي المنازل الذين كانوا يتتبعون بنشاط اتجاهات السوق ودورات التسعير وتحولات العرض.