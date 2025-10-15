40% فرق سعر: متسوقو دبي يتحولون إلى البلاتين بعد ارتفاع الذهب القياسي

شهد تجار التجزئة في دبي تحولاً في عادات شراء المجوهرات مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تتجاوز 500 درهم للجرام. بعض المتسوقين الذين كانوا يفضلون حُلي الذهب يتحولون الآن إلى البلاتين والمجوهرات المصنوعة من خلط المعادن للحصول على قيمة أفضل، في حين أن من لا يزالون يشترون الذهب يفعلون ذلك بشكل أساسي لغرض الاستثمار.

لاحظت متاجر المجوهرات في المدينة أنه بينما يظل الإقبال قوياً خلال موسم الأعياد، فإن وزن الذهب المُشترى قد انخفض. ينفق العملاء نفس المبلغ الذي كانوا ينفقونه سابقاً ولكنهم يحصلون على كمية أقل من الذهب مقابل أموالهم.

"نفس الميزانية، ذهب أقل"

قال أرجون داناك، مدير شركة "كانز للمجوهرات"، إن معظم المشترين ينفقون نفس المبلغ الذي أنفقوه في السنوات السابقة، لكن ارتفاع الأسعار قلّل من كمية الذهب التي يمكنهم الحصول عليها.

وأضاف داناك: "يتزايد شراء الناس للذهب بهدف الاستثمار في هذه الأيام. تستمر مبيعات المجوهرات، خاصة خلال موسم الأعياد، لكن الكمية انخفضت. على سبيل المثال، الشخص الذي اعتاد إنفاق 10,000 درهم في السنوات السابقة لا يزال ينفق المبلغ نفسه، لكنه يحصل على ذهب أقل في المقابل".

وأشار إلى أن المشترين ينجذبون الآن إلى التصاميم الأخف وزناً والقطع التي تجمع بين المعدن والأحجار. وقال: "البلاتين، على وجه الخصوص، أصبح شائعاً جداً، خاصة بين الرجال، كبديل للذهب. هناك فرق في السعر يبلغ حوالي 40% بين المعدنين. ومن المثير للاهتمام، أنه كان هناك وقت كان فيه البلاتين أغلى من الذهب، ولكن الآن العكس هو الصحيح".

ووفقاً لداناك، تشهد مجوهرات البلاتين، التي كانت تعتبر قطاعاً متخصصاً، ارتفاعاً في المبيعات. وقال: "في السابق، كان عدد قليل فقط من الناس يشترونه، ولكن الطلب قد نما. على عكس الذهب، لا يُشترى البلاتين للاستثمار، بل يختاره الناس لمظهره وأسلوبه".

هل يسرق البلاتين الأضواء من الذهب؟

يقول تجار التجزئة إن الطلب على البلاتين لم يعد يقتصر على أساور الزواج أو خواتم الخطوبة، بل توسع ليشمل أساور وسلاسل رجالية ومجموعات خاصة بالأزواج.

وقال فيفيك جيه، رئيس قطاع التجزئة في "مالابار للذهب والألماس"، إن ميزة سعر المعدن وجاذبيته الأنيقة جعلته بديلاً قوياً. وأوضح: "لقد لاحظنا تحولاً طفيفاً نحو مجوهرات البلاتين نظراً لوجود فرق سعر يناهز 40% مقارنة بالذهب. وبالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن بديل، أصبح البلاتين خياراً ممتازاً".

وأضاف: "في مالابار، قمنا بتنظيم مجموعات خاصة للأزواج في فئة البلاتين، والتي يفضلها الكثيرون الآن. وبينما لا يمكننا القول إن البلاتين قد تجاوز الذهب، فإن التحول واضح".

وذكر فيفيك أن مبيعات البلاتين تتزايد بثبات خلال العامين الماضيين، وشهد هذا العام المالي ارتفاعاً كبيراً. وقال: "قسم الذهب الرجالي لا يزال يحقق أداءً جيداً، لكن البلاتين يلحق به بسرعة. لقد رأينا زيادة بنسبة 75% في أساور الزفاف والفرق والخواتم البلاتينية للأزواج".

وأشار إلى أن اللمعان الطبيعي للبلاتين يجعله مثالياً للمجوهرات. وذكر: "أحد أسباب شعبيته هو مجموعة التصاميم التي نقدمها. لدينا مخزون قوي والعديد من العلامات التجارية الفرعية في فئة البلاتين".

على الرغم من ارتفاع الأسعار، أكد الصاغة أن الطلب على الذهب لا ينخفض، بل يتغير في طبيعته. ينظر العديد من العملاء إلى الذهب على أنه استثمار آمن طويل الأجل بدلاً من كونه مجرد حُلي للزينة.

مع استمرار سعر الذهب في التحليق حول حاجز الـ 500 درهم، يبدو أن سوق المجوهرات في دبي يتكيف مع اعتبار الذهب استثماراً آمناً، بينما يلمع البلاتين كمعدن مفضل للأناقة.